Оба подозреваемых являются гражданами Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РАР и tvn24.

Что известно о подозреваемых в подрывах?

Согласно обнародованной информации, соответствующие ордера выдали Евгению Иванову и Александру Кононову. Первого, как известно, считают одним из непосредственных исполнителей взрывов на железнодорожных путях в Польше.

Ордер по этому поводу польский суд выдал в среду, 3 ноября. Аналогичное решение в четверг, 4 ноября, суд принял по Кононову, которого подозревают в причастности к диверсиям. Оба сбежали в Беларусь.

Белорусское внешнедипломатическое ведомство подтвердило пребывание обоих мужчин на территории страны. Кроме вышеупомянутого, правоохранители также раскрыли личные данные подозреваемых в диверсиях.

Иванов родился 13 сентября 1984 года в Эстонии. Кононов родился 7 сентября 1986 года в Украине. Им обоим предъявили обвинения в совершении диверсий террористического характера в пользу разведки России.

Мужчинам инкриминируют 3 статьи: шпионаж в форме диверсий в пользу иностранной разведки, создание угрозы транспортной катастрофы и незаконное использование взрывчатки. Обоим грозит пожизненное заключение.

Что этому предшествовало?