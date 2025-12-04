Оба подозреваемых являются гражданами Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РАР и tvn24.
Смотрите также "Планировали большую катастрофу": Польша убеждена, что диверсию на железной дороге совершили профессионалы
Что известно о подозреваемых в подрывах?
Согласно обнародованной информации, соответствующие ордера выдали Евгению Иванову и Александру Кононову. Первого, как известно, считают одним из непосредственных исполнителей взрывов на железнодорожных путях в Польше.
Ордер по этому поводу польский суд выдал в среду, 3 ноября. Аналогичное решение в четверг, 4 ноября, суд принял по Кононову, которого подозревают в причастности к диверсиям. Оба сбежали в Беларусь.
Белорусское внешнедипломатическое ведомство подтвердило пребывание обоих мужчин на территории страны. Кроме вышеупомянутого, правоохранители также раскрыли личные данные подозреваемых в диверсиях.
Иванов родился 13 сентября 1984 года в Эстонии. Кононов родился 7 сентября 1986 года в Украине. Им обоим предъявили обвинения в совершении диверсий террористического характера в пользу разведки России.
Мужчинам инкриминируют 3 статьи: шпионаж в форме диверсий в пользу иностранной разведки, создание угрозы транспортной катастрофы и незаконное использование взрывчатки. Обоим грозит пожизненное заключение.
Что этому предшествовало?
Напомним, 16 ноября, в Польше обнаружили повреждения на железной дороге. Местные заявляли о громком звуке в этом районе. Полиция получила сообщение в 22:00 15 ноября, однако сначала ничего подозрительного не обнаружила.
Позже сообщили, что подрыв пути на польской железной дороге, которая ведет в Украину, осуществили путем подкладки взрывчатки. Впоследствии в Польше предположили, что скорее всего за этим стоят российские разведывательные службы.
Также вскоре после этого прокуратура обнародовала информацию о третьем человеке, причастном к диверсиям. Речь идет о Владимире Б. Ему инкриминируют соучастие в подготовке вышеупомянутых диверсий.