Суд принял решение взять его под арест на три месяца. Соответствующее заявление сделал представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак, передает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Кому предъявили обвинение в подрыве польской железной дороги?
Как сообщили в прокуратуре, речь идет о Владимире Б., которого сейчас удерживают под стражей. Мужчине инкриминируют соучастие в подготовке диверсий, произошедших 15 – 16 ноября. Кстати, подрыв произошел на маршруте, которым в Украину поступала гуманитарная помощь.
Прокурор Новак отметил, что Владимир Б. оказывал помощь исполнителям диверсии. Он в частности проводил разведку местности и способствовал планированию дальнейших действий.
Заметьте! Недавно руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук предупреждал о росте угрозы со стороны России, которая, по его мнению, и в дальнейшем будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Европе и прибегать к диверсиям.
Что этому предшествовало?
17 ноября стало известно, что на железной дороге Варшава – Люблин в Польше неизвестные заложили взрывчатку, которая повредила рельсы.
Как отмечало следствие, все собранные материалы указывают на террористический характер события, инициированной спецслужбами "с Востока", намекая на российский след в деле.
Со своей стороны премьер-министр Дональд Туск еще 18 ноября заявил, что к диверсиям на польской железной дороге причастны двое граждан Украины. По его словам, они действовали в интересах российских спецслужб и длительное время сотрудничали с ними.
Туск уточнил, что подозреваемые прибыли в Польшу с территории Беларуси и сразу после проведения диверсии сбежали из страны.