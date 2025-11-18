Такое сообщил во время выступления в Сейме председатель Совета министров Польши Дональд Туск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также В Польше заявили, что за подрывом железной дороги стоит российская разведка

Кто взорвал железную дорогу в Польше?

Премьер Дональд Туск сообщил 18 ноября, что двое украинцев причастны к диверсиям на польской железной дороге. По его словам, злоумышленники работали в интересах России.

Установленные лица – это двое граждан Украины, которые уже длительное время сотрудничали и действовали в интересах российских спецслужб,

– сказал Туск.

Польский премьер уточнил, что подозреваемые прибыли в Польшу из Беларуси. После акта саботажа оба фигуранта сбежали из Польши.

Сейчас имена мужчин не разглашаются. Отмечается, что один из подозреваемых ранее якобы был осужден за диверсии в Украине.

Что известно о подрыве?