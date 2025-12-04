Не в последнюю очередь такие действия связаны также с давлением Кремля на Украину и Европу. Соответствующее заявление сделал министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, передает 24 Канал со ссылкой на Tvn24.

Как в Польше высказались о причастных к диверсии?

По словам Семоняка, исполнители действовали профессионально и целенаправленно, совсем не как случайные наемники для мелких поджогов. Он отметил, что целью диверсантов было вызвать масштабную аварию на железной дороге.

Польский министр-координатор спецслужб также отметил, что попытки российских агентов осуществлять такие атаки в Польше непосредственно связаны с оценками Москвы относительно нынешней геополитической ситуации. В частности, Россия считает, что находится в более выгодном положении, видя в Украине признаки внутренней нестабильности и пытаясь давить на государства, которые поддерживают Киев.

Семоняк отметил, что Кремль уверен в своем превосходстве и рассчитывает на возможность навязать Украине невыгодные условия мира.

А страны, которые до сих пор поддерживают Украину, такие как Польша и другие европейские государства, начнут серьезно колебаться, или это все еще оплачивается, или это все еще важно,

– сказал Томаш Семоняк.

Он подчеркнул, что почти каждую неделю польские службы задерживают новых подозреваемых в шпионаже или диверсионной деятельности, и последние два месяца наблюдается заметный рост таких угроз.

