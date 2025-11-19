Закрытие последнего российского консульства станет одной из первых мер после выводов следствия по диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Почему закрывают российское консульство в Польше?
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в ответ на диверсию на железной дороге Польша закроет последнее российское консульство, что еще работало в стране.
Я принял решение отозвать согласие на работу последнего российского консульства в Гданьске,
– заявил он.
До того два других консульства РФ, функционировавших в Познани и Кракове, были закрыты в ответ на предыдущие случаи саботажа. Уже после закрытия консульства в Гданьске в Польше будет работать только одно российское представительство – посольство в Варшаве.
Зато в Кремле за закрытие консульства уже отреагировали, заявив, что это действие "лишено здравого смысла", а отношения с Польшей "полностью испортились".
Во время выступления в Сейме Сикорский заявил, что саботаж на железной дороге является актом государственного терроризма со стороны России – и "явным намерением было вызвать человеческие жертвы", пишет Onet.
Также он предупредил, что дипломатический ответ от Польши будет не единственным, но подробностей не разгласил. Радослав Сикорский планирует поговорить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также проинформировать Совет по иностранным делам ЕС о последних событиях по инцидентам диверсий.
