Закрытие последнего российского консульства станет одной из первых мер после выводов следствия по диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему закрывают российское консульство в Польше?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в ответ на диверсию на железной дороге Польша закроет последнее российское консульство, что еще работало в стране.

Я принял решение отозвать согласие на работу последнего российского консульства в Гданьске,

– заявил он.

До того два других консульства РФ, функционировавших в Познани и Кракове, были закрыты в ответ на предыдущие случаи саботажа. Уже после закрытия консульства в Гданьске в Польше будет работать только одно российское представительство – посольство в Варшаве.

Зато в Кремле за закрытие консульства уже отреагировали, заявив, что это действие "лишено здравого смысла", а отношения с Польшей "полностью испортились".

Во время выступления в Сейме Сикорский заявил, что саботаж на железной дороге является актом государственного терроризма со стороны России – и "явным намерением было вызвать человеческие жертвы", пишет Onet.

Также он предупредил, что дипломатический ответ от Польши будет не единственным, но подробностей не разгласил. Радослав Сикорский планирует поговорить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также проинформировать Совет по иностранным делам ЕС о последних событиях по инцидентам диверсий.

