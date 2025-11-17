В Польше неизвестные лица повредили железнодорожные пути на участке Варшава–Люблин. Аварии поездов удалось избежать, и из-за диверсии произойдет задержка в движении поезда Киев–Варшава, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что известно о диверсии на путях в Польше?

Утром 16 ноября машинист поезда в районе Жичина, города в 60 километрах от польской столицы, сообщил диспетчерам о повреждении пути. Сам поезд не сошел с рельсов, и все, кто находились в поезде – двое пассажиров и несколько членов бригады – не пострадали.

Пассажиров удалось эвакуировать, а место происшествия огородили для проведения расследования и ремонтных работ. Премьер-министр Польши Дональд Туск уже прокомментировал инцидент на железнодорожных путях и заявил, что находится в контакте с главой МВД Польши.

К сожалению, худшие подозрения подтвердились. На линии Варшава-Люблин (село Мика) произошел акт диверсии. Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожные пути,

– написал он.

По словам премьер-министра, акт саботажа направлен против польского государства и его граждан. Кроме того, Туск заявил, что маршрут, на котором произошел взрыв, является критически важным для поставки гуманитарной помощи в Украину.

Как диверсия повлияет на движение поездов из Украины?

Движение поездов на участке, где произошел взрыв, сейчас осуществляется по смежным путям.

Влияние на график нашего поезда Киев-Варшава: +25 минут, все стыковочные поезда к нашим пересадочных поездов в Хелм – также по графику,

– говорится в сообщении Укрзализныци.

