Только собаке исполняется три месяца, ее владелец в Польше обязан сделать одну вещь. В случае же невыполнения этого правила полиция может выписать штраф, что порой достигает и 500 злотых, пишет InPoland.

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За что в Польше могут выписать штраф?

Штрафы грозят владельцам собак, что не сделали вовремя своим четвероногим любимцам прививки от бешенства. Согласно правилам в Польше, впервые эту прививку нужно делать собакам после того, как тем исполнится три месяца. После этого профилактическую вакцинацию повторяют регулярно, не позднее чем через 12 месяцев после последней прививки.

Каждая прививка должна быть документально подтверждена ветеринаром. И эта обязанность распространяется не только на владельцев собак, но и в некоторых особых случаях – на владельцев котов. Особому контролю подлежат животные, живущие в районах с высоким риском бешенства.

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Часто полиция узнает об отсутствии вакцинации у животного от неравнодушных граждан, и если есть даже подозрение на это, полиция может приехать с проверкой. Полицейские обязаны реагировать на все заявления, независимо от того, от кого именно они поступают.



В Польше собак нужно обязательно вакцинировать от бешенства / Фото Pexels

За что еще вскоре введут наказание?

В Польше также сейчас постепенно внедряется процедура обязательного чипирования всех домашних любимцев – не только собак, но и кошек. После этого животных вносят в Национальный реестр.

Закон предусматривает переходный период в течение пяти лет для того, чтобы полностью идентифицировать и зарегистрировать животных, но после этого времени владельцев, что проигнорируют требование, могут оштрафовать аж на 5000 злотых.