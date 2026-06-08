Уже к середине июня правительство должно представить социальным партнерам предложения по повышению заработной платы и минимальные пронозы почасовой ставки на 2027 год, пишет InPoland.

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Как планируют повысить минимальную зарплату в Польше?

Сейчас Министерство труда, семьи и социальной политики страны представило свое предложение по изменениям в зарплате на следующий год – ведомство будет рекомендовать установить минимальную зарплату в размере 4986 злотых брутто. Между тем почасовая ставка, согласно этому предложению, составит 32,60 злотых брутто.

Сейчас в Польше минимальная зарплата составляет 4806 злотых до уплаты налогов, а минимальная ставка в час составляет 31,20 злотых. Поэтому, если предложение согласуют, зарплата вырастет на 180 злотых, а почасовая ставка – на 1,20 злотых.

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Впрочем, это предложение только от одного ведомства. Свои варианты изменения зарплаты должен представить еще Совет Министров, а тогда ее обсудят в Совете социального диалога. Но если профсоюзы и работодатели не смогут достичь согласия, правительство само примет решение по этому вопросу не позднее, чем 15 сентября.

Достижение согласия уже под вопросом, ведь сейчас предложения социальных партнеров расходятся достаточно сильно. Например, три профсоюза желают повысить зарплату до 5200 злотых брутто. А представители работодателей хотят даже меньшей зарплаты, чем предлагает Министерство труда, семьи и социальной политики – 4860 злотых брутто.

Сейчас примерно 15% всех работников в Польше получают минимальную зарплату.

Насколько высока безработица в Польше?

Уровень безработицы в Польше недавно достиг показателя 6,1% – а это самый высокий показатель с мая 2021 года. И одна группа работников оказалась под особой угрозой увольнения.

Наиболее склонны остаться без работы люди в возрасте 35 – 54 лет, имеющие среднее или профессиональное образование. Кроме того, большинство из новых безработных – это те люди, что ранее имели работу.