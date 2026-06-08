Вже до середини червня уряд має представити соціальним партнерам пропозиції щодо підвищення заробітної плати та мінімальні пронози погодинної ставки на 2027 рік, пише InPoland.

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Як планують підвищити мінімальну зарплату у Польщі?

Зараз Міністерство праці, сім'ї та соціальної політики країни представило свою пропозицію щодо змін у зарплатні на наступний рік – відомство рекомендуватиме встановити мінімальну зарплату у розмірі 4986 злотих брутто. Тим часом погодинна ставка, згідно з цією пропозицією, становитиме 32,60 злотих брутто.

Наразі у Польщі мінімальна зарплата складає 4806 злотих до сплати податків, а мінімальна ставка на годину становить 31,20 злотих. Відтак, якщо пропозицію погодять, зарплата зросте на 180 злотих, а погодинна ставка – на 1,20 злотих.

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Втім, це пропозиція лише від одного відомства. Свої варіанти зміни зарплати має представити ще Рада Міністрів, а тоді її обговорять у Раді соціального діалогу. Але якщо профспілки і роботодавці не зможуть досягнути згоди, уряд сам ухвалить рішення щодо цього питання не пізніше, ніж 15 вересня.

Досягнення згоди вже під питанням, адже зараз пропозиції соціальних партнерів розходяться досить сильно. Наприклад, три профспілки бажають підвищити зарплату до 5200 злотих брутто. А представники роботодавців хочуть навіть меншої зарплати, ніж пропонує Міністерство праці, сім'ї та соціальної політики – 4860 злотих брутто.

Наразі приблизно 15% усіх працівників у Польщі отримують мінімальну зарплату.

Наскільки високе безробіття у Польщі?

Рівень безробіття у Польщі нещодавно досягнув показника 6,1% – а це найвищий показник з травня 2021 року. І одна група працівників опинилася під особливою загрозою звільнення.

Найбільш схильні залишитися без роботи люди віком 35 – 54 років, що мають середню чи професійну освіту. Окрім того, більшість з нових безробітних – це ті люди, що раніше мали роботу.