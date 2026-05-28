Все больше сотрудников уходят в некие "тихие отпуска" – они тайно едут отдыхать, делая при этом, что продолжают работать, пишет Fortune.

Интересно Ryanair, EasyJet и TUI запрещают брать одну популярную вещь в самолет: она есть у всех

Что такое "тихие отпуска"?

Особенно активно в "тихие отпуска" отправляются миллениалы, представители поколения Y – это люди, рожденные с начала 1980-х до середины 1990-х. Исследования показывают, что практически 40% людей этого возраста хотя бы раз за жизнь отправлялись в отпуск, не уведомив об этом руководство.

Происходит это очень просто – работник берет с собой рабочий телефон или ноутбук, периодически отвечает на письма и сообщения в рабочих чатах, чтобы создать впечатление, что он остается онлайн – а на самом деле в это время загорает с коктейлем на пляже за границей.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Этот новый формат "тихого отпуска" стал возможным благодаря дистанционной работе, где контролировать реальное присутствие работника очень сложно. И главная причина такого поведения, по анализу исследователей – это вовсе не желание уклониться от работы. Зато работники боятся взять настоящий отпуск, чтобы не выглядеть "ленивыми" и не потерять карьерные возможности.



Многие люди идут в "тихие отпуска" / Фото Pexels

Кто именно чаще всего идет в такие "отпуска"?

Несмотря на стереотипы о младшем поколении, отличились в "тихих отпусках" именно миллениалы: они чаще всего пытаются имитировать и демонстрировать постоянную вовлеченность в работу. Это включает отправку сообщений с задержкой, чтобы создать эффект сверхурочной работы, выход на связь на выходных и во время отпуска, "активный" компьютер, когда на самом деле за ним никто не сидит и тому подобное.

А вот представители младшего поколения Z и старшие работники, бэби-бумеры и поколения X, гораздо реже скрывают свои отпуска.

А статистика и вообще поражает – оказывается, 43% людей, практикующих "тихие отпуска", берут всего 3 или меньше дней отдыха в год официально. И только каждый четвертый из них берет неделю настоящего отпуска.

Причина – тревожность из-за работы и токсичная корпоративная культура, где работники не чувствуют себя психологически защищенными, и поэтому боятся брать отпуска.