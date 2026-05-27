После нескольких досадных инцидентов на борту самолета авиакомпании начали запрещать перевозку невероятно распространенного электронного устройства – а именно повербанка, пишет Express.

Почему повербанки нельзя класть в багаж в самолете?

Все больше перевозчиков вводят полный запрет на использование портативных зарядных устройств, то есть повербанков, в самолетах. Традиционно же их позволяли перевозить только в ручной клади, а вот в зарегистрированный багаж класть их запрещено – все из-за риска возгорания или взрыва во время полета.

Далеко не все пассажиры знают, что портативные зарядные устройства на самом деле могут перегреваться или даже заниматься – а в багажном отсеке, где все сумки сложены друг на друга, потенциальный пожар становится только опаснее.

Но многие авиакомпании беспокоятся, что, несмотря на запрет, немало пассажиров все еще проносят устройства на борт. И в самолете это особенно полезно, потому что избавляет от опасений относительно разрядки батареи – но не все думают о потенциальной опасности.



Один из последних инцидентов, связанных с повербанками, случился только на прошлой неделе на борту самолета EasyJet. Один из пассажиров положил повербанк в багаж, и после того, как он сообщил об этом экипажу, капитан решил изменить направление рейса и приземлиться раньше.

И количество подобных случаев только растет из-за популярности этих устройств – а также вейпов, которые также запрещено перевозить в зарегистрированном багаже. Поэтому, вот какие правила действуют в основных бюджетных авиакомпаниях Европы.

EasyJet . Эта компания имеет строгие требования по перевозке литий-ионных аккумуляторов, в том числе повербанков. Их можно везти только в ручной клади. А для аккумуляторов емкостью от 100 до 160 Вт/ч требуется разрешение авиакомпании.

TUI. Правила этой компании так же запрещают провозить батареи и повербанки в зарегистрированном багаже. Их можно везти только в ручной клади, а емкость аккумуляторов не должна превышать 100 Вт/ч.

Какие еще правила в самолетах стоит знать туристам?

Далеко не все туристы знают, что и еще одна ошибка может привести к серьезным проблемам в самолете, и даже к штрафу. Оказывается, если подняться со своего места еще до того, как бортпроводники объявят, что это можно делать, а самолет полностью остановится, это повлечет за собой последствия.

Кроме того, опрос показал, что эта привычка некоторых путешественников невероятно сильно раздражает остальных пассажиров.