Только в 2024 году Таиланд ослабил визовые ограничения для того, чтобы привлечь как можно больше иностранных туристов в страну. Впрочем, уже за 2 года королевство устало от "плохого поведения" туристов, и поэтому граждане аж 93 стран уже не смогут отдыхать в Таиланде 60 дней, пишет CNN.

Почему изменятся правила въезда для иностранцев в Таиланде?

Таиланд славится своими известняковыми островами, белыми песчаными пляжами и пышными горами, поэтому неудивительно, что еще десятилетия назад он получил славу одного из самых популярных туристических направлений в мире. Только в 2025 году страну посетили практически 33 миллиона иностранных путешественников.

И несмотря на то, что в королевстве оценили рост количества туристов, очень быстро выяснилось, что многие люди используют 60-дневный безвизовый режим для того, чтобы нелегально работать, или заниматься преступностью. И в Министерстве иностранных дел Таиланда заявили, что частично новые и жесткие ограничения обусловлены проблемами национальной безопасности, пишет The Guardian.

Туристы предоставили преимущества, такие как стимулирование экономики, но нынешняя схема позволила некоторым людям эксплуатировать ее,

– заявила пресс-секретарь правительства Таиланда Рачада Дханадирек.

Важно! В последние годы в Таиланде возросло количество случаев хулиганства именно среди иностранных туристов: вандализм в храмах, пьяные драки в барах и тому подобное. Кроме того, многих иностранцев задерживала местная полиция за преступления, связанные с наркотиками и торговлей людьми.

Еще одна проблема заключается в том, что после 2022 года в Таиланде очень резко возросло количество российских туристов – сейчас они составляют четвертую по количеству группу посетителей страны. Причина проста: Таиланд, в отличие от многих европейских стран, не изменил визовые правила для владельцев российских паспортов после полномасштабного вторжения.

И популярность Таиланда среди россиян привела к тому, что они часто превышают срок своих виз.

Как именно изменятся визовые правила?

Ранее программа безвизового въезда предусматривала 60 дней пребывания в стране для путешественников из 93 стран и территорий. Отныне разрешено будет только 30-дневное безвизовое пребывание, а некоторым гражданам даже придется получить визы по прибытии.

В программу о безвизовом въезде входила также и Украина – поэтому сейчас украинцы могут находиться в Таиланде на отдыхе только 30 дней без необходимости оформлять визу.

Также новые правила коснулись таких стран: Андорра, Бахрейн, Бразилия, Бруней, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кувейт, страны Балтии, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Турция, ОАЭ, Великобритания, Перу, Гонконг, Вьетнам, Болгария, Кипр, Индия, Казахстан, Мальта, Румыния, Узбекистан, Китай, Россия и другие.

Что еще нужно знать перед поездкой в Таиланд?

Огромное количество туристов в Таиланде привела и к некоторым другим изменениям – например, правил продажи алкоголя. В частности, уже с марта 2026 продают его не всем – продавец может сначала требовать пройти проверку на трезвость. Тестов есть несколько, но все они строго регламентированы. Есть, например, такие:

поднести палец к носу с закрытыми глазами;

пройти по прямой линии и резко вернуться;

постоять на одной ноге.

Если проверку пройти не удастся, тогда алкоголь просто не продадут.