Украинка Вероника рассказала, как пересекала украинско-польскую границу автобусом. Проверка багажа серьезно затянулась, и все из-за неожиданного содержимого сумки одной пенсионерки, сообщает vb1lenko.

Интересно Присяга верности и два экзамена: в Польше изменят условия получения гражданства

Почему автобус задержали на польской границе?

Когда автобус приехал на границу первым, ничто не предвещало многочасовой задержки – но то, что произошло дальше, поразило украинку.

Если вы думали, что уже слышали все трэш-истории о том, как кто-то пытался что-то вывезти, то такого вы еще не слышали,

– поделилась девушка.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Украинскую границу пассажирам автобуса удалось пройти довольно быстро: людей попросили выйти с сумками и пройти через рентген. После этого автобус приблизился к польской границе, и сначала все шло, как и обычно – проверили паспорта, сумки, туристы прошли через сканер.

Когда водители уже были готовы складывать багаж на места и отправляться, польские пограничники решили отправить весь автобус на рентген и на яму – а это уже повлекло существенную задержку.

Очень быстро выяснилось, что причиной задержки стала бабушка-пенсионерка что везла в багаже "что-то не то".

Здесь уже пошли догадки, что такого она могла везти: сало, лекарства, алкоголь, сигареты, молочку, колбасы... Выяснилось, что везла она бивни моржа!

– рассказала украинка.

До того бабушка хвасталась, что везет особые подарки – но оказалось, что везет она их без деклараций и документов. В конце концов бабушку с бивнями моржа оставили на границе, а остальные пассажиры все же поехали после большой задержки.

О дальнейшей судьбе бабушки Вероника не знает.

Важно! Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, запрещает торговлю частями этих животных. Для перевозки же их через границу требуется специальное разрешение.

Что еще нельзя везти в Польшу?

Список запрещенных товаров, что лучше даже не пытаться провезти в Польшу, не ограничивается только бивнями моржа. Польша – это страна ЕС, и правила пересечения границы там такие же, как и в остальных странах Евросоюза, пишет Europortal.



Не все можно везти в Польшу / Фото Pexels

Нельзя везти в Польшу оружие, порнографические материалы, саженцы растений. Но чаще всего проблемы у украинцев возникают именно с продуктами, ведь не все знают о действующих ограничениях. Не стоит брать с собой:

Мясо и мясные продукты. Это означает, что на границе могут конфисковать и сало, колбасы, сосиски.

Это означает, что на границе могут конфисковать и сало, колбасы, сосиски. Молоко и молочные продукты. Везти нельзя сыр, йогурты, сгущенное молоко, сладости с большим количеством молока в составе и тому подобное.

Везти нельзя сыр, йогурты, сгущенное молоко, сладости с большим количеством молока в составе и тому подобное. Фрукты и овощи более 2 килограммов. Везти их в целом можно, но есть ограничения на человека.

Что нельзя ввозить в Украину?

Когда возвращаетесь из-за границы в Украину, также нужно учитывать то, что везете в сумке, ведь из-за некоторых вещей могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому, нельзя везти:

наркотики;

взрывчатые и радиоактивные вещества;

продукцию с призывами к насилию;

больных животных;

оружие без разрешения от МВД.

Также есть ограничения на ввоз лекарств, табака и алкоголя и наличных денег.