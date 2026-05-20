Украинка Вероника рассказала, как пересекала украинско-польскую границу автобусом. Проверка багажа серьезно затянулась, и все из-за неожиданного содержимого сумки одной пенсионерки, сообщает vb1lenko.
Интересно Присяга верности и два экзамена: в Польше изменят условия получения гражданства
Почему автобус задержали на польской границе?
Когда автобус приехал на границу первым, ничто не предвещало многочасовой задержки – но то, что произошло дальше, поразило украинку.
Если вы думали, что уже слышали все трэш-истории о том, как кто-то пытался что-то вывезти, то такого вы еще не слышали,
– поделилась девушка.
Украинскую границу пассажирам автобуса удалось пройти довольно быстро: людей попросили выйти с сумками и пройти через рентген. После этого автобус приблизился к польской границе, и сначала все шло, как и обычно – проверили паспорта, сумки, туристы прошли через сканер.
Когда водители уже были готовы складывать багаж на места и отправляться, польские пограничники решили отправить весь автобус на рентген и на яму – а это уже повлекло существенную задержку.
Очень быстро выяснилось, что причиной задержки стала бабушка-пенсионерка что везла в багаже "что-то не то".
Здесь уже пошли догадки, что такого она могла везти: сало, лекарства, алкоголь, сигареты, молочку, колбасы... Выяснилось, что везла она бивни моржа!
– рассказала украинка.
До того бабушка хвасталась, что везет особые подарки – но оказалось, что везет она их без деклараций и документов. В конце концов бабушку с бивнями моржа оставили на границе, а остальные пассажиры все же поехали после большой задержки.
О дальнейшей судьбе бабушки Вероника не знает.
Важно! Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, запрещает торговлю частями этих животных. Для перевозки же их через границу требуется специальное разрешение.
Что еще нельзя везти в Польшу?
Список запрещенных товаров, что лучше даже не пытаться провезти в Польшу, не ограничивается только бивнями моржа. Польша – это страна ЕС, и правила пересечения границы там такие же, как и в остальных странах Евросоюза, пишет Europortal.
Не все можно везти в Польшу / Фото Pexels
Нельзя везти в Польшу оружие, порнографические материалы, саженцы растений. Но чаще всего проблемы у украинцев возникают именно с продуктами, ведь не все знают о действующих ограничениях. Не стоит брать с собой:
- Мясо и мясные продукты. Это означает, что на границе могут конфисковать и сало, колбасы, сосиски.
- Молоко и молочные продукты. Везти нельзя сыр, йогурты, сгущенное молоко, сладости с большим количеством молока в составе и тому подобное.
- Фрукты и овощи более 2 килограммов. Везти их в целом можно, но есть ограничения на человека.
Что нельзя ввозить в Украину?
Когда возвращаетесь из-за границы в Украину, также нужно учитывать то, что везете в сумке, ведь из-за некоторых вещей могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому, нельзя везти:
- наркотики;
- взрывчатые и радиоактивные вещества;
- продукцию с призывами к насилию;
- больных животных;
- оружие без разрешения от МВД.
Также есть ограничения на ввоз лекарств, табака и алкоголя и наличных денег.