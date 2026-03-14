Даже вещи, которые кажутся вполне привычными дома, могут вызвать немалые проблемы при въезде, пишет Таможенная служба Украины.
Что нельзя ввозить в Украину?
Первое правило, что нужно запомнить – при въезде в Украину действует система "зеленого" и "красного" коридоров. Если перевозятся только разрешенные вещи в допустимых нормах, можно воспользоваться "зеленым" коридором.
А вот в случае, если в багаже есть вещи, подлежащие декларированию, следует выбрать "красный".
Вот что можно везти без декларирования и уплаты сборов, пишет Visit Ukraine:
- наличные до 10 000 евро;
- личные вещи, в том числе одежда, гаджеты и украшения;
- до 5 упаковок лекарств без запрещенных веществ;
- товары общим весом до 50 килограммов и стоимостью до 500 евро;
- алкоголь и табачные изделия в пределах лимитов.
Зато обязательно декларировать нужно различные ценности (металлы, антиквариат и произведения искусства), товары, превышающие разрешенные лимиты, живых животных, биоматериалы и всю наличность более 10 000 евро.
Также есть некоторые вещи, которые ввозить в Украину запрещено:
- наркотические и психотропные вещества;
- взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества;
- печатную и электронную продукцию с призывами к насилию и вражде, пропагандой войны, порнографией и расистским или ксенофобным контентом;
- больных или неидентифицированных животных;
- оружие любого типа, если нет специального разрешения от МВД.
Что еще следует знать туристам?
