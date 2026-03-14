Даже вещи, которые кажутся вполне привычными дома, могут вызвать немалые проблемы при въезде, пишет Таможенная служба Украины.

Что нельзя ввозить в Украину?

Первое правило, что нужно запомнить – при въезде в Украину действует система "зеленого" и "красного" коридоров. Если перевозятся только разрешенные вещи в допустимых нормах, можно воспользоваться "зеленым" коридором.

А вот в случае, если в багаже есть вещи, подлежащие декларированию, следует выбрать "красный".

Вот что можно везти без декларирования и уплаты сборов, пишет Visit Ukraine:

наличные до 10 000 евро;

личные вещи, в том числе одежда, гаджеты и украшения;

до 5 упаковок лекарств без запрещенных веществ;

товары общим весом до 50 килограммов и стоимостью до 500 евро;

алкоголь и табачные изделия в пределах лимитов.

Зато обязательно декларировать нужно различные ценности (металлы, антиквариат и произведения искусства), товары, превышающие разрешенные лимиты, живых животных, биоматериалы и всю наличность более 10 000 евро.

Также есть некоторые вещи, которые ввозить в Украину запрещено:

наркотические и психотропные вещества;

взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества;

печатную и электронную продукцию с призывами к насилию и вражде, пропагандой войны, порнографией и расистским или ксенофобным контентом;

больных или неидентифицированных животных;

оружие любого типа, если нет специального разрешения от МВД.

Что еще следует знать туристам?