Если вы планируете путешествие за границу, следует сначала убедиться, что вы знаете, как получить деньги, когда окажетесь в другой стране, пишет Экономическая правда.

Сколько наличных можно снять за границей?

Если вы поехали за границу, тогда лимит снятия наличных там с гривневой карты составляет 12,5 тысяч гривен на 7 календарных дней. А с валютной карты – до 100 000 гривен в день.

Зато с корпоративных карт в гривне за рубежом можно снимать до 17,5 тысяч гривен на календарную неделю.

Поэтому во время путешествий за рубежом лучше отдавать предпочтение безналичным расчетам: гривневым и валютным платежным картам, а также приложениям ApplePay и GooglePay. Здесь лимиты на расчеты совсем другие и значительно больше.

Сколько наличных можно везти за границу?

Один человек без декларации может вывезти через границу сумму наличных в эквиваленте до 10 000 евро, пишет Europortal. Для этого не нужно заполнять никаких документов, достаточно просто сказать на таможне о наличии средств.

А вот суммы, превышающие эквивалент 10 000 евро, требуют письменного декларирования. В таком случае нужно подтвердить легальность наличия денег данными о снятии их со счетов.

Что еще следует знать туристам за рубежом?