Для пересечения границы Молдовы украинцам не нужна виза – только действительный загранпаспорт. Впрочем, все же необходимо соблюдать таможенные правила, чтобы поездка не оборвалась, еще не начавшись, сообщает МИД Украины.
Что нельзя везти в Молдову из Украины?
Первое, что нельзя ввозить в Молдову – это любые наркотические, химические, радиоактивные и токсичные вещества, оружие, рецептурные лекарственные препараты, а также запрещено вывозить культурные ценности и антикварные предметы.
Кроме того, действует строгий запрет на любую молочную и мясную продукцию. Запрещено перевозить через границу посадочный материал – саженцы деревьев, семена и тому подобное.
Важно! В отдельных случаях при въезде в Молдову нужно оформлять декларацию – делается это тогда, когда вы везете коммерческие товары в личном багаже и их стоимость превышает 1000 евро, или 1000 килограммов массы нетто.
А не некоторые товары действуют ограничения, пишет MDoficce. В частности, только в определенных количествах можно ввозить:
- ювелирные изделия – до 5 единиц на человека независимо от стоимости;
- фотоаппарат или видеокамера – по 1 штуке;
- смартфоны – 2 штуки;
- очки – 4 пары;
- часы – 3 штуки;
- портативные компьютеры и другая электроника – 1 штука;
- вино – до 2 литров;
- пиво – до 5 литров;
- сигареты – 200 штук ,или же 50 сигар;
- изделия из кожи – 3 штуки;
- изделия из меха – 1 штука;
- не рецептурные лекарства – 5 упаковок на человека.
Какое наказание предусмотрено за нарушение таможенных правил?
При пересечении границы таможенники обязательно просматривают груз людей, въезжающих в страну. И если на контроле обнаружат запрещенные вещи или продукты, их могут конфисковать. Кроме того, могут назначить штраф, сумма которого будет зависеть от того, что именно человек пытался незаконно ввезти.
А вот в некоторых случаях человека даже могут депортировать с запретом на посещение Молдовы на 5 лет.
