Для пересечения границы Молдовы украинцам не нужна виза – только действительный загранпаспорт. Впрочем, все же необходимо соблюдать таможенные правила, чтобы поездка не оборвалась, еще не начавшись, сообщает МИД Украины.

Интересно 10 фраз, без которых в Германии никак: перед поездкой стоит их выучить

Что нельзя везти в Молдову из Украины?

Первое, что нельзя ввозить в Молдову – это любые наркотические, химические, радиоактивные и токсичные вещества, оружие, рецептурные лекарственные препараты, а также запрещено вывозить культурные ценности и антикварные предметы.

Кроме того, действует строгий запрет на любую молочную и мясную продукцию. Запрещено перевозить через границу посадочный материал – саженцы деревьев, семена и тому подобное.

Важно! В отдельных случаях при въезде в Молдову нужно оформлять декларацию – делается это тогда, когда вы везете коммерческие товары в личном багаже и их стоимость превышает 1000 евро, или 1000 килограммов массы нетто.

А не некоторые товары действуют ограничения, пишет MDoficce. В частности, только в определенных количествах можно ввозить:

ювелирные изделия – до 5 единиц на человека независимо от стоимости;

фотоаппарат или видеокамера – по 1 штуке;

смартфоны – 2 штуки;

очки – 4 пары;

часы – 3 штуки;

портативные компьютеры и другая электроника – 1 штука;

вино – до 2 литров;

пиво – до 5 литров;

сигареты – 200 штук ,или же 50 сигар;

изделия из кожи – 3 штуки;

изделия из меха – 1 штука;

не рецептурные лекарства – 5 упаковок на человека.

Какое наказание предусмотрено за нарушение таможенных правил?

При пересечении границы таможенники обязательно просматривают груз людей, въезжающих в страну. И если на контроле обнаружат запрещенные вещи или продукты, их могут конфисковать. Кроме того, могут назначить штраф, сумма которого будет зависеть от того, что именно человек пытался незаконно ввезти.

А вот в некоторых случаях человека даже могут депортировать с запретом на посещение Молдовы на 5 лет.

Что еще следует знать украинцам, путешествующим в Европу?