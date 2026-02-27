Во время путешествия за границу от потери паспорта не застрахован, к сожалению, никто. И что делать в таком случае и как вернуться домой, знают далеко не все – но есть четкая последовательность действий, которую следует выполнить, пишет Правительственный портал.
Что делать, если потеряли паспорт за границей?
В большинстве стран процедура в случае потери паспорта одинакова. Только вы выяснили, что документ потерялся или был украден, нужно делать следующее:
- обратитесь в ближайшее полицейское отделение, чтобы составить соответствующее заявление. Укажите в нем все визы и отметки, что есть в паспорте;
- получите копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта – ее выдадут после приема заявления;
- со справкой обратитесь в ближайшее дипломатическое или консульское представительство Украины.
Для того, чтобы там оказали помощь, при себе следует иметь несколько документов:
- Протокол о потере паспорта от полиции.
- Две фотографии паспортного формата.
- Копии документов и другие материалы, что могут подтвердить вашу личность.
В консульстве выдадут новый загранпаспорт, или удостоверение личности для возвращения в Украину. Но удостоверение личности – это только временный документ, имеющий ограниченное действие, поэтому организовать свое возвращение домой следует как можно быстрее.
Что делать после возвращения в Украину?
Когда вы уже будете в Украине, необходимо обратиться в Государственную миграционную службу и сообщить там о потере документа. После этого можно оформить новый загранпаспорт. Для этого нужно иметь следующие документы:
- внутренний паспорт;
- квитанция об уплате за услугу.
Что еще следует знать украинцам за рубежом?
