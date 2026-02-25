Путешествие в Польшу – это отличный способ провести отпуск или выходные. Но для того, чтобы поездка не завершилась на границе, необходимо позаботиться о том, чтобы с собой вы имели достаточно денег, пишет Gov.pl.
Сколько денег нужно иметь для пересечения границы Польши?
Национальное законодательство Польши утверждает, что для поездки в эту страну путешественникам нужно иметь не только документы и медицинское страхование на сумму не менее 30 000 евро, но и достаточную сумму денег.
В частности, финансов должно хватить на:
- обратное путешествие в страну проживания;
- транзит в третью страну при необходимости;
- запланированный период пребывания.
А если суммы, необходимой для этих расходов, нет прямо сейчас, тогда турист должен иметь при себе документ, подтверждающий возможность законного получения ресурсов. Итак, вот сколько денег нужно иметь, в зависимости от времени и цели пребывания в Польше:
- менее 4 дней – 300 злотых;
- более 4 дней – на каждый день по 75 злотых.
Кроме того, путешественник должен быть обратный билет – а если его еще нет, тогда нужно дополнительно иметь сумму, эквивалентную стоимости – для украинцев это 200 злотых.
Сколько денег можно везти за границу?
Кроме нижней границы, существует также максимальная сумма, которую можно вывозить за границу без налогообложения. И она сейчас составляет 10 000 евро, пишет Национальный банк Украины.
А если сумма больше, тогда нужно также иметь при себе документы, подтверждающие:
- снятие физическим лицом наличных с собственных счетов в банке;
- осуществление валютно-обменной операции с этой наличностью (если такая операция осуществлялась).
Что еще следует знать туристам?
