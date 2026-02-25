Путешествие в Польшу – это отличный способ провести отпуск или выходные. Но для того, чтобы поездка не завершилась на границе, необходимо позаботиться о том, чтобы с собой вы имели достаточно денег, пишет Gov.pl.

Интересно 102 миллиона в год: эта страна Европы остается самой популярной в мире среди туристов

Сколько денег нужно иметь для пересечения границы Польши?

Национальное законодательство Польши утверждает, что для поездки в эту страну путешественникам нужно иметь не только документы и медицинское страхование на сумму не менее 30 000 евро, но и достаточную сумму денег.

В частности, финансов должно хватить на:

обратное путешествие в страну проживания;

транзит в третью страну при необходимости;

запланированный период пребывания.

А если суммы, необходимой для этих расходов, нет прямо сейчас, тогда турист должен иметь при себе документ, подтверждающий возможность законного получения ресурсов. Итак, вот сколько денег нужно иметь, в зависимости от времени и цели пребывания в Польше:

менее 4 дней – 300 злотых;

более 4 дней – на каждый день по 75 злотых.

Кроме того, путешественник должен быть обратный билет – а если его еще нет, тогда нужно дополнительно иметь сумму, эквивалентную стоимости – для украинцев это 200 злотых.

Сколько денег можно везти за границу?

Кроме нижней границы, существует также максимальная сумма, которую можно вывозить за границу без налогообложения. И она сейчас составляет 10 000 евро, пишет Национальный банк Украины.

А если сумма больше, тогда нужно также иметь при себе документы, подтверждающие:

снятие физическим лицом наличных с собственных счетов в банке;

осуществление валютно-обменной операции с этой наличностью (если такая операция осуществлялась).

Что еще следует знать туристам?