Подорож до Польщі – це чудовий спосіб провести відпустку чи вихідні. Та для того, аби поїздка не завершилася на кордоні, необхідно подбати про те, аби з собою ви мали достатньо грошей, пише Gov.pl.

Скільки грошей потрібно мати для перетину кордону Польщі?

Національне законодавство Польщі стверджує, що для поїздки до цієї країни мандрівникам потрібно мати не лише документи та медичне страхування на суму принаймні 30 000 євро, але й достатню суму грошей.

Зокрема, фінансів має вистачити на:

зворотну подорож до країни проживання;

транзит до третьої країни за потреби;

запланований період перебування.

А якщо суми, необхідної для цих витрат, немає прямо зараз, тоді турист повинен мати при собі документ, що підтверджує можливість законного отримання ресурсів. Отож, ось скільки грошей потрібно мати, залежно від часу та цілі перебування у Польщі:

менше ніж 4 дні – 300 злотих;

понад 4 дні – на кожен день по 75 злотих.

Окрім того, мандрівник має бути зворотний квиток – а якщо його ще немає, тоді потрібно додатково мати суму, еквівалентну вартості – для українців це 200 злотих.

Скільки грошей можна везти за кордон?

Окрім нижньої межі, існує також максимальна сума, яку можна вивозити за кордон без оподаткування. І вона наразі становить 10 000 євро, пише Національний банк України.

А якщо сума більша, тоді потрібно також мати при собі документи, що підтверджують:

зняття фізичною особою готівки з власних рахунків у банку;

здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (якщо така операція здійснювалася).

Що ще слід знати туристам?