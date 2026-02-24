Єгипет – це ідеальна країна не лише для літнього, але й для весняного чи осіннього відпочинку. Туристів туди приваблює чиста вода, неймовірний сервіс та відносно невисока ціна поїздки, пише Visa news. Втім, останнє зовсім скоро може змінитися.

Як може підвищитися плата за візу по прибуттю до Єгипту?

Єгипетська асоціація туристичних агентів поширила внутрішній документ, у якому йдеться про підвищення візового збору після прибуття до Єгипту. Зміни ще не запроваджені, і на цьому етапі це оголошення ще має офіційно підтвердити єгипетська влада.

Втім, згідно з цим документом, плата за оформлення візи по прибуттю до Єгипту становитиме вже не 25 доларів, а 30 з 1 березня 2026 року.

Цим повідомляємо вас, що з 1 березня 2026 року було вирішено збільшити плату за в’їзні візи, що видаються після прибуття в пункти пропуску до Єгипту, до 30 доларів США замість 25 доларів США,

– мовиться у документі.

Та на цьому етапі усі повідомлення про підвищення вартості візи надходять тільки від організації, що представляє туристичні агентства Єгипту – а ось жодних офіційних заяв відповідні міністерства не робили.

Згідно з документом очікується, що підняття збору вплине винятково на візу, що видають після прибуття до Єгипту. А ось вартість електронної візи та консульської візи залишиться незмінною.

Куди поїхати у Єгипті?

Єгипет – це неймовірна країна для відпустки, але там можна не лише плавати у морі та засмагати на пляжі. Ось кілька цікавих міст та локацій, які точно не можна пропустити, пише Lonely Planet.

Каїр . Жвава столиця країни – це місто, сповнене культурної, релігійної, архітектурної та кулінарної історії.

. Жвава столиця країни – це місто, сповнене культурної, релігійної, архітектурної та кулінарної історії. Луксор . Місце величного стародавнього міста Фіви – обов'язкове для відвідування під час подорожі до Єгипту. Тут і величні храми, і Алея Сфінксів, і чимало інших давніх пам'яток.

. Місце величного стародавнього міста Фіви – обов'язкове для відвідування під час подорожі до Єгипту. Тут і величні храми, і Алея Сфінксів, і чимало інших давніх пам'яток. Асуан. Пальми та зелені кущі прикрашають береги річки Асуан – і це одне з найспокійніших міст у Єгипті, що водночас відоме своєю неперевершеною гостинністю.

Що ще слід знати туристам?