Для людей, що переїжджають до Іспанії, першим і часто дуже серйозним викликом стає пошук житла для довготривалої оренди, повідомляє yana.launova.
Де і як шукати житло в Іспанії?
Сама українка вважає, що пошук житла заздалегідь, ще до переїзду до Іспанії, не має великого сенсу – натомість наймати рієлтора краще вже на місці. Дівчина спершу орендувала подобові апартаменти, і поки жила у них, почала підшукувати житло.
Чому я рекомендую робити так? Тому що коли ви віддалені, знаходитеся в якійсь іншій країні, ви не зможете навіть фізично піти подивитися цю квартиру,
– поділилася українка.
У Іспанії через кількість потенційних орендарів перегляди призначають на найближчий можливий термін. І якщо ви домовитеся про перегляд за кілька тижнів, квартира може просто вас не дочекатися.
Втім, заздалегідь можна подивитися, яке житло доступне у різних районах, визначити, які райони цікавлять найбільше тощо.
А ось шукати квартиру українка радить на сайті Idealista – адже він є найбільшим в Іспанії. Решта сайтів здебільшого копіюють оголошення саме звідти, тож пошук там може лише забирати час. Втім, шукати квартиру можна не лише там – українка також переглядала різні телеграм-канали та додавалася до груп у фейсбуці.
Цікаво! Вартість оренди у різних містах Іспанії може дуже сильно відрізнятися – наприклад, у Барселоні та Валенсії за двокімнатну квартиру потрібно буде віддати 1200 – 2000 доларів, пише International Living. А ось на півночі та заході країни ціни вже нижчі – вони стартують від 800 доларів.
