Життя у Хорватії багатьом може видаватися казкою – приємний теплий клімат, сонце та море. Втім, якщо не взяти з собою певну фінансову подушку, переїзд легко може обернутися провалом, повідомляє viktoria.in.eu.

Скільки грошей потрібно для переїзду до Хорватії?

Українка Вікторія попереджає, що переїзд до Хорватії може не відбутися так швидко, як хотілося б: пошук житла та роботи часто забирає місяць, а то й декілька місяців – і на весь цей час потрібно мати вдосталь грошей.

Я рекомендую вам мати можливість забезпечити собі перебування в цій країні хоча б на 3 – 4 місяці,

– розповіла жінка.

Також вона вважає, що 5 000 євро для переїзду може бути цілком достатньо.

Скільки коштує життя в Хорватії?

В середньому родині з чотирьох осіб у Хорватії доведеться витрачати приблизно 2704 євро щомісяця, пише Numbeo. А ось витрати для однієї дорослої людини складатимуть близько 761 євро.

Зокрема, основні витрати такі:

оренда 1-кімнатної квартири – 664 євро;

квиток в один кінець на громадському транспорті – 1,33 євро;

обід у недорогому ресторані – 12 євро.

