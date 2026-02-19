Жизнь в Хорватии многим может казаться сказкой – приятный теплый климат, солнце и море. Впрочем, если не взять с собой определенную финансовую подушку, переезд легко может обернуться провалом, сообщает viktoria.in.eu.
Сколько денег нужно для переезда в Хорватию?
Украинка Виктория предупреждает, что переезд в Хорватию может не состояться так быстро, как хотелось бы: поиск жилья и работы часто занимает месяц, а то и несколько месяцев – и на все это время нужно иметь достаточно денег.
Я рекомендую вам иметь возможность обеспечить себе пребывание в этой стране хотя бы на 3 – 4 месяца,
– рассказала женщина.
Также она считает, что 5 000 евро для переезда может быть вполне достаточно.
Сколько стоит жизнь в Хорватии?
В среднем семье из четырех человек в Хорватии придется тратить примерно 2704 евро ежемесячно, пишет Numbeo. А вот расходы для одного взрослого человека будут составлять около 761 евро.
В частности, основные расходы следующие:
- аренда 1-комнатной квартиры – 664 евро;
- билет в один конец на общественном транспорте – 1,33 евро;
- обед в недорогом ресторане – 12 евро.
