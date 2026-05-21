800+ – это государственная программа в Польше, рассчитанная на поддержку семей с детьми. И деньги назначаются на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, независимо от общего дохода семьи. И для того, чтобы получать помощь, нужно соответствовать некоторым условиям, пишет InPoland.

Кто может потерять право на выплату 800+?

Уже 31 января право на выплату помощи приостановили для граждан Украины в Польше, имеющих статус UKR. Но для того, чтобы сохранить право на помощь, уже с 1 февраля 2026 года они должны были повторно подать заявку на этот расчетный период, а также выполнить определенные условия.

Важно! Новые правила распространяются примерно на 150 000 украинцев, прибывших в Польшу после полномасштабного вторжения.

Вот какие требования к продолжению выплат:

легальная работа в Польше;

уплата налогов в стране;

дети должны посещать польские учебные заведения.

Повысят ли сумму пособия на детей в Польше?

Польская народная партия (PSL) также предлагает изменения в программу 800+ – а именно повышение суммы выплат. Впрочем, они прочно связаны с тем, что помощь будут получать только дети, родители которых имеют работу в Польше.

По словам министра инфраструктуры Дариуша Климчака, вполне реально поднять сумму помощи до 1000 злотых в месяц.

Фактически, в Польше можно было бы выплачивать 1000 Плюс вместо 800 Плюс, если бы деньги шли к нужным получателям,

– заявил министр.

Также он добавил, что система выплат недооценивает людей, что тяжело работают. А есть случаи, когда люди с высоким доходом, даже свыше 20 000 злотых в месяц, все равно получают помощь.

Впрочем, немало общественных деятелей в Польше не уверены, что эти изменения – к лучшему. Например, Катажина Уберган с Nowej Lewicy критикует идею, ведь убеждена, что перераспределение средств станет "наказанием для детей за то, что их родители потеряли работу".

Впрочем, пока индексация выплат – это только планы. Зато в ZUS уже подтвердили, что повышать сумму 2026 года не будут, пишет Infor.

Какие документы нужны для того, чтобы сохранить помощь 800+?

Родителям детей в Польше для сохранения помощи нужно подать соответствующее заявление, и к нему прилагаются несколько документов. Вот что именно нужно:

номера PESEL заявителя и ребенка;

информацию о пересечении границы;

подтверждение законности пребывания в Польше;

подтверждение профессиональной активности;

справку о том, что ребенок посещает школу или дошкольное учреждение в Польше.

А вот дополнительные документы по инвалидности ребенка, если такая есть, подавать уже не нужно – в большинстве случаев эта информация проверяется в страховых системах.