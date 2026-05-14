Временную защиту для украинцев в Европе вероятно продлят до 2028 года – об этом сообщила спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон в интервью DW.

Интересно "Нам никогда этого не понять": украинка рассказала о культурном шоке в Испании

Что будет с украинцами в Европе после 2027 года?

По состоянию на конец 2025 года более 4,45 миллиона украинцев получили временную защиту в Европейском Союзе – но его срок действия постепенно истекает, а большинство стран еще не разработали планов перехода на другие легальные статусы проживания. Поэтому, вероятно, действие временной защиты вероятно продлят на год.

Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что (от Еврокомиссии) поступит предложение продлить его еще на один год – до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся,

– сообщила спецпосланница ЕС.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Она также объяснила, что в Брюсселе понимают сложную ситуацию, в которой оказались украинцы за рубежом. И продолжение защиты обусловлено тем, что война продолжается, а мирного соглашения или даже устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией не ожидается в ближайшее время.

Что стоит знать о будущем украинских беженцев в Европе?

Ранее старший советник по политике предоставления убежища венского Международного центра развития миграционной политики Мартин Вагнер предполагал, что есть несколько вариантов относительно нового статуса украинцев после 2027 года:

продолжение временной защиты в том виде, в котором он существует сейчас;

продолжение защиты с ограничениями;

введение какого-то нового статуса.

Одно из нововведений, о котором чаще всего упоминают, может касаться именно новоприбывших украинцев, которым не будут предоставлять защиту. В таких случаях украинцам, вероятно, придется обращаться с заявлением о предоставлении убежища, а это потребует сложной процедуры оценки.

Некоторые страны-члены ЕС уже высказываются за ограничения, подобные тем, что ввели Швейцария и Норвегия. Напомним, швейцарское правительство еще с ноября 2025 года решило не предоставлять статус защиты беженцам из западных областей Украины, ведь там эти регионы считают "безопасными".

А вот в Норвегии внесли изменения в законодательство о временной защите, согласно которому страна не будет предоставлять его мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Что еще следует знать украинцам за рубежом?

Украинцы в Польше уже могут перейти на новый статус – CUKR, но для этого нужно соответствовать нескольким требованиям. Карту быта будут выдавать только тем украинцам, что уже прожили в стране в статусе UKR по крайней мере 365 дней непрерывно.

После получения этого статуса беженцы смогут работать без дополнительных разрешений в течение трех лет, но одновременно потеряют определенную часть льгот, что дает временная защита.