Как сообщает RMF FM цитируя Управление по делам иностранцев Польши, подать заявку теперь можно онлайн через специальный электронный портал Модуля управления делами.

Смотрите также В Польше стремительно дорожает аренда квартир: сколько теперь платят в крупных городах

Что известно о процедуре?

Новая процедура касается украинцев, которые:

находятся в Польше на основании временной защиты,

имеют статус UKR не менее 365 дней без перерыва.

Также важно, чтобы этот статус оставался действующим на определенные законом даты, в частности на момент подачи заявления.

Что дает карта быта CUKR?

После оформления специальной карты быта CUKR украинец получает разрешение на временное проживание сроком на 3 года. Это означает более стабильный правовой статус в стране и переход от системы временной защиты к стандартному механизму легального пребывания. Владельцы такой карты смогут:

официально работать без дополнительных разрешений,

открывать и вести бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши,

путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180-дневного периода,

использовать этот период проживания для дальнейшего получения долгосрочного резидентства ЕС.



Украинцы в Польше смогут получить вид на жительство на 3 года / Фото Unsplash

Как подать документы?

Заявление о выдаче вида на жительство CUKR можно подать с 4 мая 2026 года до 4 марта 2027 года только в электронной форме через специальный портал MOS. Для этого не надо бронировать дату подачи заявления или стоять в очередях. Стоимость процедуры составляет 340 злотых за рассмотрение заявления и еще 100 злотых за изготовление самой карты.

Чтобы подать заявление на вид на жительство CUKR, украинцам нужно:

Зарегистрировать новый аккаунт в системе MOS и войти через login.gov.pl. После этого следует заполнить онлайн-заявление, добавить цифровое фото, подтверждение оплат и подписать документы электронной подписью или через доверенный профиль. После отправки заявления система позволит загрузить документы в форматах PDF и XML, а также получить официальное подтверждение подачи (UPO). О принятии заявления заявителя дополнительно сообщает воевода.

Вместе с новыми возможностями меняются и условия социальной поддержки. После получения карты быта CUKR человек автоматически теряет статус временной защиты, а вместе с ним - часть связанных льгот. В частности, больше не будет действовать право на:

бесплатное проживание в центрах коллективного размещения,

бесплатное питание в рамках системы временной защиты.

В то же время новый статус открывает долгосрочные перспективы для легального проживания в Польше и дальнейшего оформления других типов разрешений.

Кто из украинцев не сможет получить CUKR?

Ранее мы писали, что карту CUKR не могут получить те, кто внесен в список нежелательных иностранцев в Польше или имеет записи в Шенгенской информационной системе об отказе во въезде или пребывании.