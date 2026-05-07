Як повідомляє RMF FM цитуючи Управління у справах іноземців Польщі, подати заявку тепер можна онлайн через спеціальний електронний портал Модуля управління справами.

Що відомо про процедуру?

Нова процедура стосується українців, які:

перебувають у Польщі на підставі тимчасового захисту,

мають статус UKR щонайменше 365 днів без перерви.

Також важливо, щоб цей статус залишався чинним на визначені законом дати, зокрема на момент подання заяви.

Що дає карта побуту CUKR?

Після оформлення спеціальної карти побуту CUKR українець отримує дозвіл на тимчасове проживання строком на 3 роки. Це означає більш стабільний правовий статус у країні та перехід від системи тимчасового захисту до стандартного механізму легального перебування. Власники такої карти зможуть:

офіційно працювати без додаткових дозволів,

відкривати та вести бізнес на тих самих умовах, що й громадяни Польщі,

подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом 180-денного періоду,

використовувати цей період проживання для подальшого отримання довгострокового резидентства ЄС.



Як подати документи?

Заяву про видачу посвідки на проживання CUKR можна подати з 4 травня 2026 року до 4 березня 2027 року лише в електронній формі через спеціальний портал MOS. Для цього не треба бронювати дату подання заяви або стояти в чергах. Вартість процедури становить 340 злотих за розгляд заяви та ще 100 злотих за виготовлення самої карти.

Щоб подати заяву на посвідку CUKR, українцям потрібно:

Зареєструвати новий акаунт у системі MOS та увійти через login.gov.pl. Після цього слід заповнити онлайн-заяву, додати цифрове фото, підтвердження оплат і підписати документи електронним підписом або через довірений профіль. Після надсилання заяви система дозволить завантажити документи у форматах PDF та XML, а також отримати офіційне підтвердження подачі (UPO). Про прийняття заяви заявника додатково повідомляє воєвода.

Разом із новими можливостями змінюються й умови соціальної підтримки. Після отримання карти побуту CUKR людина автоматично втрачає статус тимчасового захисту, а разом із ним — частину пов'язаних пільг. Зокрема, більше не діятиме право на:

безкоштовне проживання у центрах колективного розміщення,

безкоштовне харчування в межах системи тимчасового захисту.

Водночас новий статус відкриває довгострокові перспективи для легального проживання в Польщі та подальшого оформлення інших типів дозволів.

Хто з українців не зможе отримати CUKR?

Раніше ми писали, що карту CUKR не можуть отримати ті, хто внесений до списку небажаних іноземців у Польщі або має записи у Шенгенській інформаційній системі про відмову у в'їзді чи перебуванні.