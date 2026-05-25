Влодзімєж Чажастий засудив напад на українців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Чажастий навідав родину Артема разом з двома представницями парламенту у неділю, 24 травня. Маршалок висловив підтримку хлопцеві та його двом друзям, на яких 7 травня напала група польських підлітків на Свентокшиському мосту у Варшаві.

Найбільших ушкоджень зазнав 16-річний Артем. У хлопця вибиті зуби, шрам на обличчі та пошкодження черепа.

"Держава має бути на сторожі безпеки та гідності кожної людини. Жорстокість, яка спіткала Артема, для його родини була ударом, якого важко було очікувати. Як батько, дід і чоловік скажу: я жодним чином не даю дозволу на насильство. Не можна критикувати людей через їхню національність, мову чи релігію, і не можна залишатись байдужими до подібних ситуацій", – зазначив маршалок Сейму.

Важливо! Маршалок – позиція в нижній палаті польського парламенту, Сеймі, яка за функціями відповідає посаді спікера.

Чажастий пообіцяв особисто обговорити інцидент з керівництвом Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Побиття українських підлітків у Варшаві: що відомо

7 травня на Свентокшиському мосту в столиці Польщі група агресивних поляків напала на трьох підлітків з України. Причиною нападу стало походження українців. Нападники застосували проти Артема та його друзів перцевий газ, а також били їх ногами.

Унаслідок сутички 16-річний хлопець отримав травми обличчя та тріщину в черепі. Хлопця госпіталізували та зробили операцію. Друзям Артема зламали носа та розбили окуляри.

Поліція затримала п’ятьох польських підлітків, підозрюваних у нападі на українців. Це хлопці віком від 15 до 18 років.

Про які ще випадки побиття українців у Польщі відомо?

Це далеко не перший випадок нападу на українців у Польщі через ксенофобські мотиви. У липні 2024 року 17-річного українця побила група підлітків у Кракові. Нападники застосували сльозогінний газ та мачете. Хлопець зазнав численних травм голови та рук, йому ампутували палець.

У грудні 2024 року у центрі Варшави поляк наїхав на 27-річну українку, потім вийшов з авто і вдарив дівчину по обличчю.