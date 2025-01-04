Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Gazeta Wyborcza. Інцидент трапився 29 грудня на вулиці Смольній у Варшаві.

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Збиття та побиття українки в центрі Варшави

За інформацією видання, Анна, яка проживає у Польщі з 2018 року, зупинилася біля парковки, щоб поговорити телефоном. У цей момент автомобіль, який намагався припаркуватися, наїхав на неї. Замість вибачень водій вийшов із машини та вдарив дівчину по обличчю.

Анна спробувала захиститися за допомогою газового балончика, однак це лише розлютило нападника. Поляк ударив її ногою в спину так сильно, що дівчина вилетіла зі взуття.

Реакція поліції

Після нападу Анна звернулася до поліції, проте правоохоронці відмовилися приймати її заяву. Їй порадили "не ускладнювати ситуацію" і не подавати скаргу на кривдника.

Історія викликала жваве обговорення у соцмережах. Багато користувачів критикують бездіяльність поліції та висловлюють підтримку постраждалій. Активісти та правозахисники закликають Анну добиватися справедливості, наголошуючи, що такі випадки є неприпустимими і свідчать про дискримінацію іммігрантів.