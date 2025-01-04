Також зауважимо, що певні країни, які скасували виплати для біженців ще у 2024 році, все одно продовжують надавати їм гуманітарну та соціальну допомогу. Про це пише 24 Канал.

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Зверніть увагу. Наразі тимчасовий захист для біженців з України діє в країнах ЄС до 4 березня 2026 року.

Що буде з виплатами для біженців у 2025 році: основні зміни

Німеччина

Німеччина залишила виплати основної соціальної допомоги для українців (Bürgergeld), однак запровадила додаткові умови для її отримання.

Вже від січня 2025 року працездатним біженцям, які відмовлятимуться від запропонованої роботи, інтеграційних курсів або семінарів із працевлаштування, уріжуть виплати:

на -10% на 1 місяць за перше порушення;

на -20% на 2 місяці за повторне порушення;

на -30% на 3 місяці за третє порушення.

Непрацездатні та сім’ї з дітьми будуть й надалі отримувати допомогу у звичайному обсязі. Розмір виплат не змінився.

Чехія

У Чехії залишили допомогу для українців, але тепер її нарахування залежить від доходу – люди з меншою зарплатнею або непрацездатні отримуватимуть більше. Загалом грошова допомога від держави розраховується як різниця між отриманою сумою та доходом біженців.

Максимальний розмір допомоги становить 3 000 чеських крон для дорослого та 4 500 крон для дітей та людей з інвалідністю. Максимум сім'я з 5 і більше людей може отримати 15 тисяч крон.

Раніше повідомлялося, що з 2025 року у Чехії планують збільшити гуманітарну допомогу для вразливих категорій українців, однак поки що офіційного прийняття такої постанови не було.

Латвія

Тим часом Латвія навіть збільшила одноразову кризову допомогу для біженців з України на 24 – 34 євро. Тепер її розмір становить 377 євро для дорослого та 264 євро для дитини.

Щомісячну грошову допомогу надають найбільш уразливим категоріям населення, але її розмір залежить від місцевих бюджетів.



Латвія збільшила допомогу українським біженцям / Pexels

Австрія

У 2025 році в Австрії планують змінити правила базової допомоги для українських біженців. За логікою запропонованих правил, якщо людина може дозволити собі утримання транспортного засобу, зокрема оплату страхування та пального, вона не потребує державної допомоги.

Рішення прийняла Координаційна рада федерального уряду та земель, однак кожна земля має право адаптувати правила. До прикладу, у Відні ситуацію оцінюватимуть індивідуально: наприклад, втратити право на допомогу можуть власники тільки дорогих автомобілів.

А ось у Нижній Австрії на заваді допомоги може стати автівка будь-якого класу.

Польща

Прямі грошові виплати від держави для українців значно скорочені ще з середини 2024 року. Проте власники карти PESEL UKR мають змогу отримувати допомогу через програми підтримки ЄС або благодійні фонди.

Додаткові виплати від держави мають змогу отримувати сім'ї з дітьми (при умові, якщо дитина відвідує ясла чи школу), малозабезпечені родини та люди з інвалідністю.

Програми допомоги для сімей з дітьми, які діють у Польщі:

Програма "Активні в яслах" Для мам, що працюють, із маленькими дітьми. Програма "Сім'я 800" Для батьків дітей до 18 років, якщо дитина навчається у польській школі. Держава надає 800 злотих на місяць на одну дитину. Програма "Добрий старт" Це одноразова виплата у розмірі 300 злотих на підготовку дитину до школи або університету.



Біженці з дітьми зі статусом PESEL UKR можуть розраховувати на допомогу у Польщі / Shutterstock

Словаччина

Влада Словаччини раніше анонсувала скорочення допомоги для біженців, які прибудуть до країни після лютого 2025 року.

Окрім скорочення терміну дозволеного перебування в притулках, зменшиться і фінансова підтримка на проживання.

Зміни не торкнуться найвразливіших категорій населення, а саме: пенсіонерів старше 65 років, дітей віком до 5 років та одиноких опікунів дітей.

У яких країнах ще виплачують допомогу біженцям Раніше ми розповідали про те, у яких країнах Раніше ми розповідали про те, у яких країнах ще виплачують допомогу українським біженцям . Зокрема фінансову підтримку від уряду або організацій надають: Австрія, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Чехія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Румунія, Молдова, Португалія, Словаччина, Ірландія, Франція та США.

Розмір та умови цієї допомоги залежать від країни. Десь вона разова, десь на регулярній основі, а десь надається лише вразливим категоріям біженців або тим, які проживають у притулках.

Інші важливі зміни для українців за кордоном, не пов'язані з виплатами:

Польща. Від 2025 року українці, які мають Pesel UKR, отримали змогу подати заявку на карту побуту CUKR. Вона надає можливість легально перебувати у країні та працювати вподовж 3 років. Цю картку можуть отримати ті українці, які мають чинний статус Pesel UKR не пізніше від 4 березня 2024 року.

Від 2025 року українці, які мають Pesel UKR, отримали змогу подати заявку на карту побуту CUKR. Вона надає можливість легально перебувати у країні та працювати вподовж 3 років. Цю картку можуть отримати ті українці, які мають чинний статус Pesel UKR не пізніше від 4 березня 2024 року. Чехія. Від 2025 року українським біженцям надали право подати заявку на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування під час реєстрації на продовження захисту. Однак цей дозвіл можуть отримати лише ті люди, які мають стабільний дохід та не отримують гуманітарну допомогу.

Від 2025 року українським біженцям надали право подати заявку на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування під час реєстрації на продовження захисту. Однак цей дозвіл можуть отримати лише ті люди, які мають стабільний дохід та не отримують гуманітарну допомогу. Ірландія. Від березня 2025 року Ірландія скасує тимчасове безплатне житло для біженців з України. Крім цього, уряд хоче обмежити до 90 днів перебування новоприбулих українців.

Від березня 2025 року Ірландія скасує тимчасове безплатне житло для біженців з України. Крім цього, уряд хоче обмежити до 90 днів перебування новоприбулих українців. Швейцарія. У Швейцарії планують надавати захист (статус S) лише тим українцям, які приїхали з окупованих або частково окупованих територій України, або із зони бойових дій.

Висновок. Все свідчить про те, що українці, які ще планують залишатися в ЄС, повинні соціалізуватися, вивчати мову, а найголовніше – шукати легальну роботу та власне житло. Держави надають можливості для розвитку та різноманітні безоплатні курси, головне – бажання.

Вразливі категорії населення, зокрема матері з дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю, все ще можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу у різних державах від уряду, місцевих влад або різноманітних фондів.