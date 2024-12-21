Зокрема, у низці країн скоротили виплати або тривалість проживання у соціальних притулках. Про це повідомляє 24 Канал.

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Польща

Найбільші зміни відбулися саме у Польщі, яка після Німеччини перебуває на другому місці за кількістю українських біженців.

1 липня 2024 року поляки скасували одноразову допомогу новоприбулим, яка становила 300 злотих.

Крім цього, уряд перестав виплачувати своїм громадянам компенсацію за розміщення біженців (40 злотих на день).

Виплати на дітей залишилися, однак лише для тих, хто відвідує ясла чи школу.

Німеччина

Біженців, які мають автомобілі з українськими номерами й перебувають в країні понад рік, з 1 жовтня 2024 зобов'язали реєструвати авто.

Федеральне міністерство транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини (Bundesministerium für Digitales und Verkehr, BMDV) розробило для українців спеціальну процедуру реєстрації ТЗ. Тобто біженці, які прибувають до країни, мають право не реєструвати авто 12 місяців.

Що стосується виплат, то вони навпаки – зросли. Від 1 січня 2024 року біженці почали отримувати на 12% більше, ніж у 2023 році.



Німеччина підняла виплати біженцям у 2024 році / Unsplash

Чехія

У Чехії скоротили термін безоплатного проживання зі 150 до 90 – 120 днів. Відповідні зміни запровадили 1 вересня 2024 року.

При цьому країна підняла виплати вразливим категоріям населення, підвищивши компенсації на проживання залежно від розрахункової вартості житла. Водночас ця допомога доступна виключно за наявності підписаного договору оренди.

Якщо житло зареєстроване, то на одну людину виплачують 6 000 крон, а якщо ні – 4 800 крон.

Ірландія

Ірландія урізала виплати українським біженцям з 232 євро на тиждень до 38,80 євро на тиждень. Зміни торкнулися тих українців, які проживають в наданому державою житлі на повному пансіоні. Для дітей щотижневі виплати скоротилися до 29,80 євро на тиждень.

Також від 14 березня цього року держава почала надавати житло біженцям лише на 90 днів. Тобто термін перебування у наданому державою житлі скоротився до 3 місяців, після цього українці повинні шукати собі окреме житло самостійно.

Швейцарія

12 червня 2024 року Рада кантонів Швейцарії змінила правила надання статусу тимчасового захисту S для українців, які рятуються від війни. Відтоді на цей статус можуть претендувати лише ті, хто приїхав з окупованих територій чи регіонів з активними бойовими діями.

У тих, хто проживає в інших регіонах, статус біженця вирішили відкликати.

Крім цього, країна почала сприяти поверненню українських біженців додому, пропонуючи за це грошові стимули. Виплати можуть сягати до 4000 франків залежно від часу повернення.



Швейцарія стимулює повернення біженців в Україну / Getty Images

Шотландія

Шотландія зменшила фінансування допомоги біженцям. Скорочення торкнулися фінансування психічного здоров’я, благодійних організацій та соціальних послуг.

Зокрема, країна перестала платити за проживання біженців в готелях та почала брати з них по 3 фунти стерлінгів за обід, який раніше був безоплатним.

Норвегія

Норвегія збільшила фінансову допомогу для біженців з України, однак разом з тим зробила жорсткішими правила щодо її отримання:

Від 15 липня 2024 року подати заяву на захист можна лише в Національному центрі для реєстрації в місті Роді або в Реєстраційному центрі Гардермуен (Gardermoen registreringssenter) біля аеропорту Осло. Реєстраційні пункти у Кіркенесі, Тронхеймі, Бергені, Ярені та Торпі перестали працювати.

Тим, хто проживає у центрах приймання біженців та зареєструвався у Національному центрі реєстрації, країна виплачує 520 євро на місяць.

Для отримання одноразової фінансової допомоги у розмірі 8 200 євро необхідно прожити у Норвегії понад рік.

Також Норвегія обмежила автоматичне надання притулку громадянам із західних областей України, тому що вони "відносно безпечні" та розташовані далеко від фронту.

Тож тепер заяви українців з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей розглядають в індивідуальному порядку.

Крім цього, країна почала виплачувати 1 500 євро тим, хто вирішив повернутися в Україну.

Словаччина

У Словаччині в березні зменшили компенсацію власникам житла за розміщення біженців. Відтоді її сума становить 5 євро за добу незалежно від віку тих, кого вони прихистили. Раніше за старших людей виплачували 10 євро компенсації на добу.

Загалом максимальний розмір компенсації власнику житла наразі складає від 390 євро за 1-кімнатну квартиру та до 900 євро за 4 і більше кімнат.

Крім цього, у серпні набув чинності новий порядок оформлення тимчасового захисту в країні. Тепер документи можна подавати в будь-якому відділенні поліції у справах іноземців, попередньо зареєструвавшись онлайн.

Угорщина

21 серпня в Угорщині набула чинності постанова, яка обмежує допомогу українським біженцям. Відтоді вона надається лише жителям тих регіонів, які "безпосередньо постраждали від військових дій".

До цього списку наразі входять 13 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також АР Крим з Севастополем та Київська область з Києвом.

Тож тепер власники житла в Угорщині не отримують субсидії від держави на розміщення українців з інших регіонів.



В Угорщині власникам житла скоротили субсидії за розміщення українців / Unsplash

Австрія

Від 1 жовтня 2024 року українські біженці отримали можливість перейти з тимчасового захисту на картку RWR+. Для цього необхідно:

пропрацювати в Австрії щонайменше 12 місяців протягом останніх двох років,

мати повне страхування, повну зайнятість,

забезпечувати себе самостійно,

мати договір оренди житла,

отримати сертифікат про складання іспиту Deutsch A1 чи атестат про закінчення вишу.

Крім цього, час, проведений в Австрії зі статусом тимчасового захисту, тепер зараховують у п'ятирічний термін для отримання постійного місця проживання Daueraufenthalt EU та у шестирічний термін для отримання громадянства.

Ця зміна дала українським біженцям необмежений доступ до австрійського ринку праці та нові можливості щодо проживання в країні.

Канада

У березні цього року Канада закрила програму "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET).

Ця програма надавала швидкий дозвіл на проживання й роботу в Канаді, фінансову допомогу і тимчасове безоплатне житло.

За допомогою цієї програми від березня 2022 року до Канади приїхали майже 250 тисяч українських біженців.

Очевидно, що правила для біженців за кордоном стають жорсткішими. Насамперед через те, що країни намагаються заощадити у зв'язку з тривалою інфляцією.

У 2025 році на українців за кордоном очікує ще більше змін, тому вкрай важливо подбати про стабільний дохід та житло.