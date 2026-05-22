Кричущий інцидент трапився 8 травня. Група чоловік підійшла до українця і попросили сигарету. Коли вони почули його іноземний акцент, то змусили співати польську пісню. Коли українець помилився у словах, нападники почали його ображати та принижувати через національність. Про це пише RMF24.

Що відомо про напад на українця у центрі Радома?

Згодом чоловіки перейшли до фізичного насильства. Вони штовхали українця та вимагали віддати куртку та телефон.

Постраждалий намагався захиститися, але впав. Нападники продовжили його бити ногами, завдаючи ударів по голові. Вони втекли лише тоді, коли з'явилися перехожі.

Унаслідок нападу молодий українець отримав численні травми. У нього були садна та синці на голові й обличчі, а також вивих плеча.

Один із нападників – 22-річний мешканець околиць – не визнав провини. Він заперечив участь у події та надав пояснення, які повністю суперечать висновкам слідства. Чоловіку висунули звинувачення у спробі розбійного нападу, побитті, образі та порушенні тілесної недоторканності на національному ґрунті. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інший нападник – 36-річний чоловік – визнав провину, дав розгорнуті свідчення і назвав двох співучасників. Попри те, що прокурор вимагав арешту, суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. Суд мотивував це тим, що підозрюваний визнав провину, розкрив обставини справи і не заперечував своєї участі.

Третій чоловік із групи, якого розшукувала поліція, ймовірно, буде допитаний наступного тижня. Його адвокат уже зв'язався з прокурором. Особу четвертого нападника слідчим поки що встановити не вдалося.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року у польському Радомі вже стався подібний інцидент. Тоді група чоловіків так само напала на українця. На адресу постраждалого лунали образи й приниження на національному підґрунті. Після побиття його госпіталізували.