До чого готуватися українцям – розповіло видання In Poland.

Наразі статус UKR дозволяє українцям офіційно працювати, користуватися соціальними послугами та перебувати в Польщі без окремої візи чи дозволу на проживання. Однак уряд Польщі наголошує, що автоматичного продовження цього статусу після березня 2027 року не передбачено.

Що буде після завершення тимчасового захисту?

Після завершення дії режиму тимчасового захисту головним способом легального перебування в Польщі стане оформлення карти побиту – посвідки на тимчасове або постійне проживання. Для цього українцям потрібно буде підтвердити мету перебування у країні. Найчастіше підставами можуть бути:

офіційне працевлаштування;

ведення бізнесу;

навчання у польських закладах освіти;

сімейні обставини.

Фактично Польща поступово переходить від екстреної моделі підтримки до довгострокової системи легалізації українців, які планують залишатися в країні надалі.



Хто може втратити статус UKR?

Одночасно польська влада посилила контроль за дотриманням правил тимчасового захисту. Статус UKR можуть втратити громадяни України, які:

залишили територію Польщі більш ніж на 30 днів;

отримали інший тип дозволу на проживання;

оформили тимчасовий захист в іншій державі ЄС.

Крім того, для частини українців встановили окремий дедлайн щодо підтвердження особи. Мовиться про людей, які оформлювали номер PESEL UKR без закордонного паспорта. Вони повинні надати офіційний документ, що посвідчує особу, до 31 серпня 2026 року. Якщо цього не зробити, статус тимчасового захисту можуть анулювати.

Як ЄС готує українців до довгострокового проживання?

Нові правила Польщі відповідають загальній стратегії Європейського Союзу. Раніше Європейська комісія рекомендувала країнам-членам допомагати українцям переходити на стандартні форми проживання – через роботу, освіту або інші законні підстави.

У ЄС вважають, що частина українських громадян залишатиметься в європейських країнах ще тривалий час, тому система тимчасового захисту поступово трансформуватиметься у звичайні механізми міграційного законодавства.

Водночас Польща продовжує посилювати правила отримання соціальної допомоги для українських біженців. Як мовиться на сайті уряду Польщі, з червня 2026 року виплати 800+ зможуть отримувати лише ті родини, де:

батьки працюють офіційно та сплачують податки;

діти відвідують польські школи або дитячі садки.

Такі зміни стали продовженням перевірок, які польська влада розпочала ще на початку року. Тоді виплати тимчасово призупинили для понад 150 тисяч осіб із вимогою повторного підтвердження права на допомогу.

Для багатьох українців у Польщі це означає одне: уже зараз варто подумати про довгострокову легалізацію, офіційне працевлаштування та оформлення документів, щоб уникнути проблем після завершення режиму тимчасового захисту.

Раніше ми писали, що на тлі поступового згортання тимчасового захисту Польща запровадила новий інструмент легалізації – карту CUKR. Згідно з офіційними даними польських міграційних служб, CUKR – це 3-річний дозвіл на тимчасове проживання, який дозволяє українцям перейти зі статусу тимчасового захисту (PESEL UKR) до більш стабільної форми перебування в Польщі.