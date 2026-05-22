К чему готовиться украинцам – рассказало издание In Poland.

Сейчас статус UKR позволяет украинцам официально работать, пользоваться социальными услугами и находиться в Польше без отдельной визы или вида на жительство. Однако правительство Польши отмечает, что автоматического продления этого статуса после марта 2027 года не предусмотрено.

Что будет после завершения временной защиты?

После завершения действия режима временной защиты главным способом легального пребывания в Польше станет оформление карты побыту – вида на временное или постоянное проживание. Для этого украинцам нужно будет подтвердить цель пребывания в стране. Чаще всего основаниями могут быть:

официальное трудоустройство;

ведение бизнеса;

обучение в польских учебных заведениях;

семейные обстоятельства.

Фактически Польша постепенно переходит от экстренной модели поддержки к долгосрочной системе легализации украинцев, которые планируют оставаться в стране в дальнейшем.



Кто может потерять статус UKR?

Одновременно польские власти усилили контроль за соблюдением правил временной защиты. Статус UKR могут потерять граждане Украины, которые:

покинули территорию Польши более чем на 30 дней;

получили другой тип вида на жительство;

оформили временную защиту в другом государстве ЕС.

Кроме того, для части украинцев установили отдельный дедлайн по подтверждению личности. Говорится о людях, которые оформляли номер PESEL UKR без загранпаспорта. Они должны предоставить официальный документ, удостоверяющий личность, до 31 августа 2026 года. Если этого не сделать, статус временной защиты могут аннулировать.

Как ЕС готовит украинцев к долгосрочному проживанию?

Новые правила Польши соответствуют общей стратегии Европейского Союза. Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам-членам помогать украинцам переходить на стандартные формы проживания – через работу, образование или другие законные основания.

В ЕС считают, что часть украинских граждан будет оставаться в европейских странах еще длительное время, поэтому система временной защиты постепенно будет трансформироваться в обычные механизмы миграционного законодательства.

В то же время Польша продолжает ужесточать правила получения социальной помощи для украинских беженцев. Как говорится на сайте правительства Польши, с июня 2026 года выплаты 800+ смогут получать только те семьи, где:

родители работают официально и платят налоги;

дети посещают польские школы или детские сады.

Такие изменения стали продолжением проверок, которые польские власти начали еще в начале года. Тогда выплаты временно приостановили для более 150 тысяч человек с требованием повторного подтверждения права на помощь.

Для многих украинцев в Польше это означает одно: уже сейчас стоит подумать о долгосрочной легализации, официальное трудоустройство и оформление документов, чтобы избежать проблем после завершения режима временной защиты.

Ранее мы писали, что на фоне постепенного сворачивания временной защиты Польша ввела новый инструмент легализации – карту CUKR. Согласно официальным данным польских миграционных служб, CUKR – это 3-летнее разрешение на временное проживание, который позволяет украинцам перейти из статуса временной защиты (PESEL UKR) к более стабильной форме пребывания в Польше.