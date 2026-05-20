24 Канал дослідив це питання та розкаже, що таке карта CUKR, що вона дає та як українцям отримати її у 2026 році.

Що таке карта CUKR у Польщі?

Як пояснюють на сайті польського уряду, карта CUKR (ЦУКР) – це умовна (неформальна) назва, що означає процес легалізації перебування в Польщі після отримання статусу тимчасового захисту. Фактично CUKR не є окремим офіційним документом як карта побиту, але в розмовній практиці під цим терміном зазвичай мають на увазі:

перехід від PESEL UKR до легального довгострокового перебування,

подачу на karta pobytu (карта побиту),

або спрощені процедури легалізації для громадян України.

Простими словами: CUKR – це умовний шлях до легального проживання в Польщі на довший термін.

Коли можна подавати документи для отримання карти ЦУКР у 2026 році?

У 2026 році подача на так звану "CUKR-процедуру" залежить від правового статусу українця в Польщі. Ви можете отримати карту CUKR, якщо:

ви є громадянином України або його чоловіком/дружиною,

ви легально перебуваєте в Польщі та маєте статус UKR безперервно не менш ніж 365 днів,

станом на 4 червня 2025 року ви мали активний статус UKR, а також маєте його в день подачі заяви.

Подача заяви здійснюється виключно в електронній формі через портал MOS. Ніяких візитів до держустанов чи надсилання паперів поштою.



Які документи потрібні?

Щоб розпочати процес легалізації, перевірте свої дані в реєстрі або в ужонді, щоб мати впевненість, що статус UKR є активним і всі дані вірні. На момент подання у системі вже мають бути такі дані:

ім'я, прізвище, дата народження, стать, громадянство;

серія, номер та дата дії чинного проїзного документа (закордонного паспорта). Якщо ви вже змінили паспорт, треба сходити в ужонд і подати нові дані;

відбитки пальців або інформація про неможливість їх надати;

зразок власноручного підпису (для осіб від 12 років).

Для того, щоб подати заяву, вам потрібно:

створити новий акаунт у системі MOS, навіть якщо ви мали старий;

через login.gov.pl ви входите та заповнюєте форму заяви на карту побиту;

підписати електронну заяву через довірений профіль;

додати фото та підтвердження оплати.

Після відправлення заяви ви можете зберегти її у форматах PDF та XML й отримати офіційне підтвердження подання (UPO).

Чи можуть діти, студенти та пенсіонери отримати карту CUKR?

Так, процес легалізації в Польщі доступний різним категоріям українців, але умови можуть відрізнятися.

Студенти можуть подаватися, якщо навчаються в польському навчальному закладі, мають підтвердження зарахування (zaświadczenie z uczelni) і місце проживання в Польщі.

Пенсіонери можуть податися, якщо мають стабільне джерело доходу (пенсія), медичне страхування та підтверджують місце проживання.

Діти не подають самостійно, але можуть отримати статус через батьків. Потрібно:

документи батьків або опікунів,

свідоцтво про народження,

підтвердження легального перебування сім'ї.

Загалом статус дитини залежить від статусу батьків.

У чому різниця між картою ЦУКР та картою побиту і що краще?

Багато українців у Польщі справді плутають ці поняття, бо в побуті часто використовують термін CUKR, хоча офіційно в польській системі такого документа як окремого типу карти немає. Через це виникає багато непорозумінь щодо прав, статусу та можливостей. Розберемо простіше.

CUKR (умовна процедура / статус)

CUKR у розмовному значенні найчастіше описує перехідний етап легалізації, який пов’язаний із перебуванням українців під тимчасовим захистом. Основні особливості:

це умовне позначення статусу або процесу,

воно базується на тимчасовому захисті, зокрема статусі PESEL UKR,

має обмежений характер і не гарантує довгострокового перебування,

дає менше стабільності у порівнянні з класичними дозволами на проживання.

Фактично CUKR можна уявити як "міст" між тимчасовим перебуванням і більш стабільною легалізацією.

Karta pobytu (карта побиту)

Карта побиту – це вже повноцінний і офіційний документ, який підтверджує право іноземця жити в Польщі протягом визначеного періоду. Її ключові переваги:

це офіційна карта проживання, видана воєводою,

вона забезпечує стабільний легальний статус,

дозволяє працювати без додаткових дозволів на роботу,

дає можливість легально орендувати житло, оформлювати кредити та послуги,

у перспективі може відкривати шлях до довгострокового або постійного проживання в ЄС.

На відміну від тимчасових рішень, karta pobytu – це вже серйозний крок до повної інтеграції в польське суспільство. Отже, карта побиту є більш стабільним, вигідним і довгостроковим варіантом, ніж будь-який умовний CUKR-статус.

Раніше ми писали, що ще з 27 квітня 2026 року почав працювати електронний портал MOS, через який здійснюється подача заяв на різні види дозволів на проживання. Водночас подача заяв на карту CUKR стартувала трохи пізніше, з 4 травня 2026 року.