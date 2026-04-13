Як повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчін Кервінський, від цієї дати всі заяви на тимчасове проживання прийматимуться виключно онлайн, передає видання In Poland.

Дивіться також У Польщі блискавка вдарила в літак із пасажирами: що сталося далі

Коли українці в Польщі зможуть подати заяву на карту CUKR?

Водночас подача заяв на спеціальну карту перебування для українців – карта CUKR – стартує трохи пізніше, з 4 травня 2026 року. Мовиться про документ із позначкою "Poprzednio posiadacz ochrony czasowej" (раніше мав тимчасовий захист).

Подати заяву зможуть громадяни України, які мають статус PESEL UKR, і зробити це можна буде лише в електронному форматі через систему MOS. В Управлінні у справах іноземців Польщі закликають не зволікати тих, у кого термін легального перебування закінчується наприкінці квітня. Таким особам рекомендують подати документи у паперовій формі ще до запуску нової системи – не пізніше 26 квітня 2026 року.



Коли українці в Польщі зможуть подати заяву на карту CUKR / Фото Shutterstock

Важливо: враховується дата отримання документів воєводським управлінням, а не дата їх відправлення поштою. Якщо заява надійде після цієї дати, її можуть не розглянути. Саме тому експерти радять заздалегідь підготувати всі документи та визначитися зі способом подачі.

Як зазначає видання "Наш вибір", запуск MOS має спростити процедури для іноземців і перевести їх у повністю цифровий формат. Для українців це означає новий етап у легалізації перебування в Польщі після завершення тимчасового захисту.

Що змінилося з 1 квітня для українців у Польщі?