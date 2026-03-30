Про це повідомляє InPoland. Головною зміною стане поступова заміна статусу PESEL UKR на дозвіл CUKR.

Що зміниться для українських біженців?

Відтепер українці зобов'язані отримати спеціальний дозвіл CUKR, який дозволятиме легально проживати в Польщі до трьох років. Таким чином польська влада переходить до більш стабільної моделі перебування замість тимчасового захисту.

Оформлення нового дозволу відбуватиметься виключно в електронному форматі через державний портал MOS. Паперові документи більше не прийматимуть, тому заявникам варто заздалегідь підготуватися до цифрової процедури та перевірити свої дані.

Які умови отримання дозволу?

Як мовиться на сайті польського уряду, щоб отримати дозвіл CUKR, потрібно відповідати кільком вимогам:

мати безперервний статус UKR щонайменше 365 днів;

зберігати цей статус станом на 4 червня 2025 року;

мати його актуальним на момент подання заявки;

подати документи не раніше ніж через 30 днів після в'їзду до Польщі.

У разі сумнівів щодо безперервності статусу фахівці радять звертатися до місцевих органів соціальної підтримки або профільних організацій. Експерти рекомендують українцям заздалегідь перевірити свої дані та підготувати всі необхідні документи. Недотримання вимог або помилки в заявці можуть ускладнити процес отримання дозволу на проживання.



Що зміниться для українських біженців / Фото Unsplash

