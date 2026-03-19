Цю інформацію виданню Novinky повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар.

Що пропонує уряд Чехії?

За словами міністра, уряд Чехії вже розпочав переговори з партнерами в ЄС щодо коригування чинної системи. Серед пропозицій – обмеження надання тимчасового захисту:

чоловікам працездатного віку;

громадянам, які прибувають із відносно безпечних західних регіонів України.

Метнар пояснив, що Україна зацікавлена у поверненні чоловіків, адже вони потрібні як для оборони, так і для майбутнього відновлення країни.

Україна сама зацікавлена в тому, щоб чоловіки залишалися або поверталися після завершення війни,

– зазначив він.

Водночас Чехія не може самостійно змінити правила, оскільки механізм тимчасового захисту регулюється на рівні ЄС. Тому всі зміни можливі лише після погодження між державами-членами.

Це питання вже обговорювали з міністром внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт. Сторони погодилися розпочати ширшу дискусію про майбутнє механізму захисту. Очікується, що дебати активізуються найближчим часом за участі країн, які прийняли найбільше українців.

Які країни прийняли найбільше біженців?

За даними Євростат, найбільша кількість українців із тимчасовим захистом проживає у:

Німеччина – понад 1,2 мільйона осіб;

Польща – майже 966 тисяч осіб;

Чехія – близько 397 тисяч осіб.

Водночас Чехія та Польща залишаються лідерами за кількістю прийнятих українців на душу населення. Попри ініціативу, у самій Чехії визнають можливі економічні наслідки. Місцеві роботодавці вже заявляли, що масове повернення українських працівників може негативно вплинути на ринок праці.

