Про це свідчать дані Центрального реєстру іноземців, які є у розпорядженні видання Welt.
Скільки українців прийняла Німеччина?
Станом на 9 березня 2026 року в Німеччина перебували 1 340 362 особи, які в'їхали до країни у зв'язку з війною в Україна. Серед них:
- 349 520 чоловіків,
- 500 393 жінки віком.
За рік кількість чоловіків у цій віковій групі помітно зросла. Якщо рік тому їх було 297 660, то тепер – на приблизно 52 тисячі більше. Для порівняння, кількість жінок у цій віковій категорії за той самий період збільшилася майже на 24 тисячі.
Як змінилася частка біженців?
Схожі тенденції показує і аналіз, проведений Федеральне агентство зайнятості Німеччини і наданй виданню Укрінформ, для ширшої вікової групи від 15 до 64 років. Нині частка чоловіків серед українських біженців становить близько 41%, тоді як у травні 2022 року вона була лише 26%.
Що цьому передувало і які має наслідки?
Ці дані викликають політичні дискусії, адже після оголошення загальної мобілізації в Україні більшість чоловіків призовного віку зіткнулися з обмеженнями на виїзд за кордон. Спочатку вони стосувалися громадян віком від 18 до 60 років. Однак у серпні правила частково пом'якшили – виїжджати з країни дозволили молодим людям до 22 років.
Цією можливістю почали активно користуватися вже з осені. Чоловіки-біженці продовжують прибувати до країни і зараз. Так, за даними Федерального відомства з питань міграції та біженців, лише у лютому німецькі федеральні землі зареєстрували 8 783 українських біженців у центральній системі FREE, серед яких 4 392 чоловіки, включно з неповнолітніми.
Зростання кількості чоловіків серед біженців викликало різні політичні реакції:
- Експертка з внутрішньої політики партії Лівих Клара Бюнґер зазначила, що розуміє тих, хто намагається уникнути війни. Водночас представники консервативного блоку ХДС/ХСС висловлюють критику.
- Речник партії з питань внутрішньої політики Александр Тром заявив, що "юнакам призовного віку з України не місце в німецькій системі соціального забезпечення". За його словами, інші європейські країни, зокрема Польща, уже скоригували систему соціальної підтримки для українських біженців. Політик також закликав до справедливішого розподілу українських біженців між країнами Європи.