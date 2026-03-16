Об этом свидетельствуют данные Центрального реестра иностранцев, которые есть в распоряжении издания Welt.

Сколько украинцев приняла Германия?

По состоянию на 9 марта 2026 года в Германия находились 1 340 362 человека, которые въехали в страну в связи с войной в Украине. Среди них:

349 520 мужчин,

500 393 женщины в возрасте.

За год количество мужчин в этой возрастной группе заметно возросло. Если год назад их было 297 660, то теперь – на примерно 52 тысячи больше. Для сравнения, количество женщин в этой возрастной категории за тот же период увеличилось почти на 24 тысячи.

Как изменилась доля беженцев?

Похожие тенденции показывает и анализ, проведенный Федеральным агентством занятости Германии и предоставленный изданию Укринформ, для более широкой возрастной группы от 15 до 64 лет. Сейчас доля мужчин среди украинских беженцев составляет около 41%, тогда как в мае 2022 года она была лишь 26%.



Что этому предшествовало и какие имеет последствия?

Эти данные вызывают политические дискуссии, ведь после объявления всеобщей мобилизации в Украине большинство мужчин призывного возраста столкнулись с ограничениями на выезд за границу. Сначала они касались граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в августе правила частично смягчили – выезжать из страны разрешили молодым людям до 22 лет.

Этой возможностью начали активно пользоваться уже с осени. Мужчины-беженцы продолжают прибывать в страну и сейчас. Так, по данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, только в феврале немецкие федеральные земли зарегистрировали 8 783 украинских беженцев в центральной системе FREE, среди которых 4 392 мужчины, включая несовершеннолетних.

Рост количества мужчин среди беженцев вызвал различные политические реакции: