Об этом свидетельствуют данные Центрального реестра иностранцев, которые есть в распоряжении издания Welt.
Сколько украинцев приняла Германия?
По состоянию на 9 марта 2026 года в Германия находились 1 340 362 человека, которые въехали в страну в связи с войной в Украине. Среди них:
- 349 520 мужчин,
- 500 393 женщины в возрасте.
За год количество мужчин в этой возрастной группе заметно возросло. Если год назад их было 297 660, то теперь – на примерно 52 тысячи больше. Для сравнения, количество женщин в этой возрастной категории за тот же период увеличилось почти на 24 тысячи.
Как изменилась доля беженцев?
Похожие тенденции показывает и анализ, проведенный Федеральным агентством занятости Германии и предоставленный изданию Укринформ, для более широкой возрастной группы от 15 до 64 лет. Сейчас доля мужчин среди украинских беженцев составляет около 41%, тогда как в мае 2022 года она была лишь 26%.
Что этому предшествовало и какие имеет последствия?
Эти данные вызывают политические дискуссии, ведь после объявления всеобщей мобилизации в Украине большинство мужчин призывного возраста столкнулись с ограничениями на выезд за границу. Сначала они касались граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в августе правила частично смягчили – выезжать из страны разрешили молодым людям до 22 лет.
Этой возможностью начали активно пользоваться уже с осени. Мужчины-беженцы продолжают прибывать в страну и сейчас. Так, по данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, только в феврале немецкие федеральные земли зарегистрировали 8 783 украинских беженцев в центральной системе FREE, среди которых 4 392 мужчины, включая несовершеннолетних.
Рост количества мужчин среди беженцев вызвал различные политические реакции:
- Эксперт по внутренней политике партии Левых Клара Бюнгер отметила, что понимает тех, кто пытается избежать войны. В то же время представители консервативного блока ХДС/ХСС выражают критику.
- Представитель партии по вопросам внутренней политики Александр Тром заявил, что "юношам призывного возраста из Украины не место в немецкой системе социального обеспечения". По его словам, другие европейские страны, в частности Польша, уже скорректировали систему социальной поддержки для украинских беженцев. Политик также призвал к более справедливому распределению украинских беженцев между странами Европы.