Об этом заявил министр миграции Швеции Юган Форсселль, его слова цитирует издание The Guardian.
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Что предлагает Швеция?
По словам шведского чиновника, Европа должна и в дальнейшем предоставлять убежище украинцам, которые спасаются от войны, однако одновременно должна учитывать потребности Украины в человеческих ресурсах для обороны от российской агрессии.
Для нас важно обеспечить украинцев защитой, но одновременно войну нужно вести и побеждать. Чтобы это произошло, необходимо, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали,
– подчеркнул Форсселль.
Министр уточнил, что речь идет не об отмене защиты для всех украинских мужчин. Предложенные изменения не должны касаться тех граждан Украины, которые уже находятся в странах ЕС и пользуются механизмом временной защиты.
Важная деталь! Ограничения могут коснуться только новоприбывших мужчин призывного возраста, которые в будущем будут обращаться за предоставлением такого статуса.
Приняли ли уже решение?
Сейчас предложение Швеции находится только на стадии обсуждения. Вопрос подняли во время встречи министров внутренних дел стран Европейского Союза в Люксембурге. Окончательное решение о возможных изменениях в механизм временной защиты должна подготовить Европейская комиссия.
После этого соответствующие предложения должны получить поддержку государств-членов ЕС. То есть на сегодня никаких новых ограничений для украинских мужчин в странах Евросоюза не введено.
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Что это означает для украинцев?
Эксперты отмечают, что даже в случае поддержки инициативы изменения вряд ли вступят в силу в ближайшее время. Для этого необходимо согласование на уровне всего Евросоюза. В то же время само появление такой дискуссии свидетельствует о том, что страны ЕС уже начинают обсуждать будущее механизма временной защиты для украинцев и возможные изменения в него.
Как работает временная защита для украинцев?
- После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Европейский Союз впервые активировал Директиву о временной защите. Благодаря этому миллионы украинцев получили право на проживание, трудоустройство, медицинскую помощь, образование и социальную поддержку в странах ЕС без прохождения стандартной процедуры получения убежища.
- По данным Евростата, сейчас под действием этой программы находятся более 4,33 миллиона граждан Украины. Больше всего украинских беженцев приняли Германия, Польша и Чехия.