Министры внутренних дел ЕС пришли к выводу, что целесообразно будет продлить временную защиту для украинцев. Но этот вопрос еще должны обсудить с украинской стороной, пишет Reuters.

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Что известно о продлении временной защиты?

Временную защиту в Европе сейчас имеют примерно 4,35 миллиона человек, и она должна была завершиться 4 марта 2027 года. Но вчера в Люксембурге Совет ЕС принял решение продлить ее.

Ровно год назад мы продлили временную защиту до марта 2027 года. Конечно, мы обсудили это сегодня. И мнение было... в том, что мы должны продлить временную защиту,

– сообщил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер.

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Кроме того, еврокомиссар добавил, что вопрос продления временной защиты планируют также обсудить с украинской стороной. Также учесть должны и мнение стран ЕС, что приютили больше всего украинцев – сейчас это Германия, Польша и Чехия.

Подход к продолжению защиты также может измениться. Одна из идей заключается в том, чтобы больше не предоставлять автоматическую защиту для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет – то есть тех, имеющих призывной возраст.

Для нас важно обеспечить украинцам защиту, но одновременно войну нужно вести и выиграть. Для этого важно, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали,

– заявил министр миграции Швеции Йохан Форселл.

Уже в течение следующих нескольких недель Еврокомиссия выдаст соответствующее законодательное предложение о продлении временной защиты.

Какие страны выступают за ограничение временной защиты?

Несколько стран в Европе уже выступают за ограничение временной защиты для мужчин призывного возраста. В частности, соглашаются с этой идеей Австрия, Кипр и Польша.

Кроме того, рассматривают министры и идею территориального ограничения временной защиты – некоторые области Украины они считают "безопасными".