Міністри внутрішніх справ ЄС дійшли до висновку, що доцільно буде продовжити тимчасовий захист для українців. Але це питання ще мають обговорити з українською стороною, пише Reuters.

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Що відомо про продовження тимчасового захисту?

Тимчасовий захист в Європі зараз мають приблизно 4,35 мільйона людей, і він мав завершитися 4 березня 2027 року. Та вчора у Люксембурзі Рада ЄС ухвалила рішення продовжити його.

Рівно рік тому ми продовжили тимчасовий захист до березня 2027 року. Звичайно, ми обговорили це сьогодні. І думка була… в тому, що ми повинні продовжити тимчасовий захист,

– повідомив єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер.

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Окрім того, єврокомісар додав, що питання продовження тимчасового захисту планують також обговорити з українською стороною. Також врахувати мають і думку країн ЄС, що прихистили найбільше українців – наразі це Німеччина, Польща та Чехія.

Підхід до продовження захисту також може змінитися. Одна з ідей полягає в тому, аби більше не надавати автоматичний захист для чоловіків віком від 23 до 60 років – тобто тих, що мають призовний вік.

Для нас важливо забезпечити українцям захист, але водночас війну потрібно вести та виграти. Для цього важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні та воювали,

– заявив міністр міграції Швеції Йохан Форселл.

Вже протягом наступних кількох тижнів Єврокомісія видасть відповідну законодавчу пропозицію щодо продовження тимчасового захисту.

Які країни виступають за обмеження тимчасового захисту?

Кілька країн в Європі вже виступають за обмеження тимчасового захисту для чоловіків призовного віку. Зокрема, погоджуються з цією ідеєю Австрія, Кіпр та Польща.

Окрім того, розглядають міністри й ідею територіального обмеження тимчасового захисту – деякі області України вони вважають "безпечними".