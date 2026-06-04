Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства Германии, которые цитирует DW.

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Несмотря на общее уменьшение миграционных потоков, Украина остается среди трех главных стран происхождения иностранцев в Германии.

Как изменился миграционный тренд?

В 2025 году аналитики фиксируют заметное охлаждение миграционной активности украинцев в направлении Германии. По сравнению с предыдущим годом количество новоприбывших сократилось на пятую часть. Эксперты объясняют эту динамику несколькими факторами:

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постепенной стабилизацией миграционных волн после пикового периода,

ужесточением правил пребывания и интеграции в ФРГ,

а также ростом интереса украинцев к другим странам или возвращением домой.

Снижение украинского потока происходит на фоне общего спада миграции в Германию. По данным статистического ведомства, в 2025 году:

в страну прибыло около 1,48 миллиона человек (-13% к предыдущему году);

выехало около 1,25 миллиона (-2%);

чистая миграция сократилась почти на 45% – до примерно 235 тысяч человек.



Поток беженцев в Германию резко сократился / Фото Unsplash

Подобная тенденция наблюдается и в отношении других стран происхождения искателей убежища: резко уменьшился приток из Сирии (-67%) и Афганистана (-41%). Несмотря на спад, украинцы остаются одной из крупнейших групп иностранцев в Германии.

Всего в стране проживает 21,8 миллиона человек с миграционным корнями – это около четверти населения ФРГ. Среди крупнейших групп мигрантов – выходцы из Польши, Турции, Украины, России и Сирии.

Ранее мы писали, что украинская власть совместно с Европейским Союзом работает над механизмами будущего возвращения миллионов украинцев домой после завершения войны. Речь идет не о принудительной депортации или жестких ограничениях, а о создании условий, при которых люди сами захотят вернуться в Украину.