Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко в интервью Центру Противодействия Дезинформации.

По ее словам, сегодня за пределами страны находятся более 8 миллионов украинцев, и государство уже сейчас готовит комплексную стратегию репатриации граждан.

Какова позиция ЕС?

Несмотря на то, что украинские беженцы стали важной частью европейского рынка труда, в странах ЕС не рассматривают их пребывание как полностью постоянное. Наталья Науменко отметила, что украинская сторона находится в постоянном диалоге с европейскими правительствами и миграционными службами.

По ее словам, в Европе хорошо понимают, что после войны Украине понадобятся миллионы граждан для восстановления страны, экономики и рынка труда.

Они все ищут пути, каким образом довольно таки мягко, безболезненно разработать программу по возвращению украинцев в Украину,

– объяснила руководительница ГМС.

Говорится прежде всего о программах добровольного возвращения, которые могут включать:

финансовую поддержку;

помощь с трудоустройством;

жилищные программы;

адаптационные механизмы;

упрощение бюрократических процедур.



Украинцев в Европе могут начать готовить к возвращению / Фото Unsplash

Почему ЕС заинтересован в возвращении украинцев?

После начала полномасштабной войны страны Европы предоставили украинцам временную защиту, право на проживание, работу, медицинскую помощь и образование. В то же время во многих странах уже открыто обсуждают будущее этой системы после завершения войны или после окончания действия временной защиты.

Эксперты объясняют, что длительное пребывание миллионов беженцев создает дополнительную нагрузку на социальные системы. Страдают и другие отрасли, в частности рынок аренды жилья. Именно поэтому европейские страны заинтересованы в том, чтобы возвращение украинцев в будущем было организованным и добровольным.

А как насчет множественного гражданства?

Власть называет возможное введение множественного гражданства важным инструментом. Соответствующую законодательную инициативу ранее поддержал президент Владимир Зеленский. Идея заключается в том, чтобы украинцы за рубежом могли:

получать иностранные паспорта;

легально интегрироваться в страны проживания;

но в то же время не терять юридическую связь с Украиной.

По словам руководительницы ГМС, это особенно важно для детей, которые родились или выросли за пределами Украины после начала войны.