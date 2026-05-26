В частности, временную защиту могут аннулировать при определенных обстоятельствах. Об этом сообщили в Novinky.

Какие новые условия для беженцев могут утвердить в Чехии?

Изменения в закон поддержало правительство Чехии 25 мая. Министр внутренних дел страны Любомир Метнар отметил, что они не коснутся иностранцев, которые работают и соблюдают законы.

Поправка направлена прежде всего на случаи злоупотребления системой, нелегальную миграцию и лиц, которые не уважают действующее законодательство Чехии,

– объяснил Метнар.

Поправка предусматривает, что, например, временная защита потеряет силу, если украинца не будет в пределах Шенгенской зоны более 30 дней. А те, кто получают гуманитарную помощь, должны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который получают помощь.

В то же время беженцы и в дальнейшем могут краткосрочно выезжать за границу, например к родственникам или в командировку. Это не будет влиять на право получать помощь.

Также основанием для потери статуса может быть совершение тяжкого преступления.

По данным Метнара, по состоянию на март 2026 года в Чехии находились более 385 тысяч украинских беженцев. Из них около 90 тысяч получают помощь.

Только с начала этого года мы обнаружили несколько сотен случаев злоупотреблений, а с начала года полиция возбудила более сорока уголовных дел с убытками, превышающих 18 миллионов крон,

– отметил чешский министр.

Также поправка к закону будет касаться некоторых водителей с транспортными средствами на украинских номерах. Их могут обязать регистрировать транспорт в соответствующем чешском реестре. Эта часть вступит в силу с 1 января 2028 года, если поправка пройдет обе палаты парламента.

К слову, Польша автоматически продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2027 года. Однако власти отмечают, что после этого срока автоматического продление не предусмотрено.

После завершения специального режима граждане Украины будут вынуждены переходить на другие основания для легального пребывания в стране. Основным путем станет оформление карты побыту.