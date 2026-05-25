Председатель ГМС Наталья Науменко рассказала, что все больше стран вводят определенные ограничения для украинцев: например, уже не получится так легко переехать в другую страну-член ЕС, если была временная защита в другом месте. Кроме того, заинтересованность в возвращении украинцев домой в Европе только растет, пишет "Главком".

Почему украинцев могут вернуть из ЕС в Украину?

Украинцев сейчас возвращают по процедуре реадмиссии – то есть международного соглашения, предусматривающего возвращение граждан, которые незаконно находятся за границей.

У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии) по возвращению наших граждан – и мужчин, и женщин – в Украину. В этом плане мы уже наблюдаем серьезную динамику,

– заявила Науменко.

Впрочем, глава ГМС также отметила, что общего решения ЕС относительно граждан Украины пока нет. Уже с 2024 года наблюдается постепенный рост количества запросов по возвращению украинцев – в том числе и как нарушителей миграционного законодательства.

Особенно вероятность реадмиссии касается людей, пересекших границу незаконно. Поэтому, вернуть могут:

украинцев, попавших в Европу вне пунктов пропуска, к примеру, переплыли Тису;

люди, что не продлили или не оформили документы на легальное проживание в ЕС;

украинцы, нарушившие закон на территории ЕС.

Статистика Государственной пограничной службы тем временем показывает оптимистичные данные – начинается возвращение украинцев. Например, только в прошлом году сальдо пересечений государственной границы украинцами было отрицательным, но уже весной 2026 она изменилась: больше людей въезжают в Украину, чем выезжают.

Впрочем, важно понимать, что цифры в статистике не отражают количество людей, выехавших или заехавших в Украину, а лишь количество пересечений границы – а один человек может ехать и возвращаться неоднократно.

Что будет после 2027 года?

Сейчас временная защита продлена официально до 4 марта 2027 – и немало украинцев, живущих в Европе, очень сильно переживают о том, что же будет с легальностью проживания за рубежом впоследствии. Сейчас в ЕС еще не определились, стоит ли продолжать временную защиту, и спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон сообщила, что, скорее всего, статус будет действовать еще по крайней мере год, до 2028.