Изменения в Закон о польском языке и Закон о Национальном агентстве академических обменов предусматривают прежде всего совсем другую максимальную стоимость экзамена на владение языком как иностранным, пишет InPoland.

Интересно Правительство Польши предлагает новую минимальную зарплату: какой она будет в 2027 году

Как изменится экзамен по польскому языку для иностранцев?

Сейчас стоимость экзамена определяется по ставке, базирующейся на евро. Но уже совсем скоро цена будет зависеть от средней зарплаты поляков за третий квартал предыдущего года. Поэтому, для взрослых максимальная плата за экзамен будет такой:

6% для A1–A2;

7% для B1–B2;

9% для C1–C2.

Еще одно изменение – кандидатов будут распределять по возрасту, а возрастное ограничение составляет 16 лет. Поэтому, подростки и дети будут сдавать экзамены отдельно от взрослых. В то же время люди до 16 лет не смогут сдавать экзамен на уровень C1–C2. Считается, что это значительно упростит систему.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

А чтобы не возникло никаких проблем с сертификатом за экзамен, в течение 25 лет после его сдачи можно будет запросить дубликат.

Изменится также и оценивание

Изменения в закон предусматривают также и увеличение количества экзаменационных комиссий. Ранее, когда много кандидатов сдавали экзамен одновременно, дополнительный экзаменатор назначался по другой логике. А вот сейчас в законе четко прописано: когда людей, пишущих экзамен, более 30, на каждые 15 кандидатов нужен дополнительный член комиссии.

А организовывать экзамены смогут только те учреждения, отвечающие конкретным требованиям по опыту преподавания и организации: например, университет с языковыми программами и другие учреждения, где польский преподают минимум 4 года.

Также появилось требование по минимальному количеству учебных часов на каждом уровне в течение года – без выполнения этого условия заведение даже не сможет подать заявку на получение разрешения.

Закон начнет действовать 1 января 2027 года.

Новые требования появляются и к кандидатам на гражданство

Еще одно изменение, которого стоит ожидать украинцам в Польше, касается получения гражданства. В польском правительстве уже работают над тем, чтобы усложнить процедуру – в частности, планируют ввести экзамен по языку и истории страны, чтобы доказать, что человек может интегрироваться в местное общество.

Срок легального проживания в Польше, что необходим для подачи заявки, также возрастет.