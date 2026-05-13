Уже совсем скоро правила получения гражданства Польши для украинцев и других иностранцев могут измениться: нужно будет пройти многоэтапный процесс, включающий также экзамен по истории и языку, пишет Polsat News.pl.
Что изменится в получении польского гражданства?
Новая модель предоставления гражданства, по словам министерства, должна положить конец "автоматизму" – вместо этого экзамены будут обеспечивать настоящую и полную интеграцию иностранцев в местное общество. А для того, чтобы получить паспорт, нужно будет соответствовать строгим требованиям.
Это защищает нас от ошибок, которых в прошлом допускали другие страны, предоставлявшие гражданство,
– заявили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши.
Еще одно изменение заключается в увеличении порога легального проживания до 8 лет. Сейчас этот срок состоит из трех лет легального непрерывного проживания. Новые же правила потребуют по крайней мере трех лет временного проживания, а после этого – еще 5 лет постоянного, чтобы "определенно оценить отношение кандидата".
Что известно о новом экзамене для предоставления паспорта?
Также в Польше работают над тем, чтобы ввести государственный экзамен – это будет тест по истории и конституционных ценностей страны, чтобы подтвердить, что будущий гражданин понимает и принимает основы что Польши, что ЕС.
Другое нововведение – это подтверждение лояльности.
Обязанность представления сертификата лояльности и требование о налоговом резидентстве гарантируют, что жизненные и экономические интересы кандидата связаны исключительно с Польшей,
– объяснили в министерстве.
А для того, чтобы устранить любые барьеры в коммуникации, требования к владению языком также планируют усилить. Но относительно конкретного уровня еще идут дебаты: согласно предложению министерства, нужно будет получить уровень B2, зато депутаты от фракции "Право и справедливость" требуют введения обязательного владения языком на уровне C1.
Как сейчас украинцы могут получить польское гражданство?
Для получения гражданства Польши украинцы могут иметь несколько оснований:
- Доказательство польского происхождения по корням.
- Брак с гражданином (гражданкой) Польши, или же по "праву крови", когда один из родителей является поляком.
- Постоянное проживание на территории Польши.
После выполнения одного из оснований нужно подать заявление на имя Президента Республики Польша о предоставлении гражданства через консула. Тогда придется собрать большой пакет документов – от паспорта и резюме до информации о родителях, предков, наличие польского гражданства в прошлом, данных мужа/жены и т.д., а также заплатить сбор, пишут на государственном сайте.
Сейчас плата за предоставление гражданства составляет 450 евро.
