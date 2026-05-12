Как объясняет издание In Poland, за некоторые действия можно получить не только штраф, но и уголовную ответственность.

Что запрещено делать на балконах в Польше?

Цветы на балконе

Цветочные горшки – одно из самых распространенных украшений балконов в Польше. Однако закон требует, чтобы они не создавали опасности для прохожих и соседей. В Польше горшки рекомендуют устанавливать только с внутренней стороны балкона. Если предмет упадет вниз или создаст риск падения, это могут трактовать как угрозу безопасности других людей.

Интересно! В соответствии с статьей 75 Кодекса о мелких правонарушениях Польши, за создание опасности предусмотрен штраф до 500 злотых. Если же в результате падения горшка кто-то пострадает, дело может перейти в уголовную плоскость.

Еще одна распространенная проблема – вода, которая стекает на фасад дома или балконы соседей снизу. В Польше такой полив могут расценить как нарушение общественного порядка или создание неудобств для других жильцов. Если соседи пожалуются, владельцу квартиры также может грозить штраф. Особенно конфликтными становятся ситуации летом, когда чрезмерный полив портит фасады или сушку белья на нижних этажах.

Барбекю на балконе

Хотя польское законодательство прямо не запрещает гриль на балконе, правила пожарной безопасности фактически делают это очень рискованным. Постановление Министерства внутренних дел и администрации Польши запрещает действия, которые могут вызвать пожар в многоквартирном доме.

Поэтому использование открытого огня на балконе могут признать опасным. За жарку барбекю на балконе могут выписать штраф до 500 злотых. Если же произойдет пожар или пострадают люди, ответственность может наступить уже по статье 163 Уголовного кодекса Польши – до 12 лет лишения свободы.



Барбекю на балконе может вызвать пожар / Фото Pexels

Курение на балконе

Формально курить на собственном балконе в Польше не запрещено. Однако если дым регулярно попадает в квартиры соседей и они подают жалобы, это могут трактовать как нарушение порядка и спокойствия жителей. В крайних случаях дело может завершиться штрафом до 5000 злотых, ограничением свободы или арестом.

Громкая музыка и шум

Балкон в Польше не считается "зоной без правил". Громкие вечеринки, музыка, крики или шум в позднее время могут квалифицировать как нарушение общественного порядка. Полиция имеет право наложить штраф до 500 злотых, особенно если соседи неоднократно жалуются на шум.



Вечеринки на балконах Польши также могут быть запрещены / Фото Unsplash

В жилых комплексах могут быть дополнительные запреты Кроме общегосударственных норм, в Польше многие жилищные кооперативы и ОСМД вводят собственные правила пользования балконами. Например, отдельные дома могут:

полностью запрещать грили,

ограничивать сушку белья,

запрещать определенные типы конструкций или навесов,

регулировать уровень шума после определенного часа.

Именно поэтому жильцам советуют внимательно ознакамливаться с внутренним регламентом дома, чтобы избежать конфликтов и штрафов.

Какие странные штрафы существуют в Польше?

Ранее мы уже писали, что в Польше существует немало правил, за нарушение которых можно получить довольно неожиданные штрафы. Часть из них кажется странной для иностранцев, но местная полиция относится к таким нормам серьезно.

Например, курение на остановках общественного транспорта запрещено даже тогда, когда вокруг нет людей или автобус еще не приехал. Штраф за это может составлять несколько сотен злотых, ведь остановка считается общественным местом, где нужно заботиться о комфорте других пассажиров.